Черуйот планира световна доминация през 2026 г. и преминаване на 5000 метра

Сребърният медалист на 1500 метра от Олимпийските игри през 2020 г. Тимоти Черуйот е уверен, че ще проведе гръмотевична кампания през 2026 г., като погледът му е твърдо насочен към световна доминация на Игрите на Британската общност, в Диамантената лига и на Световния шампионат Ultimate.

Черуйот отправи първите си предупредителни изстрели на 14 февруари на турнира по крос-кънтри Sirikwa Classic, с което даде знак, че двигателят му вече загрява.

30-годишният атлет се нареди на старта в състезанието на 2 км за мъже, като след ожесточен финален спринт се изкачи до третото място с време 5:54, оставайки зад Рейнолд Черуйот (5:52) и Даниел Мунгути (5:54).

За човек, който планира нов щурм на световната сцена, това беше перфектната подготовка. "Щастлив съм от резултатите. Това беше добър старт за мен и добро начало на сезона“, заяви Черуйот.

Докато шпайковете за крос-кънтри едва са изстинали, носителят на световни титли вече мисли в по-голям мащаб, като се цели в силен сезон 2026 на пистата и подиуми в Диамантената лига и световните първенства.

"Очаквам добри неща през 2026 г. Предстоят ни Игрите на Британската общност, Диамантената лига и шампионатът Ultimate“, добави той.

Черуйот влиза в 2026 г. след смесен сезон 2025, белязан от проблясъци на брилянтност и минимални разминавания с подиума срещу силни международни съперници.

На световната сцена той откри кампанията си в Големия шлем на атлетиката, завършвайки шести на 1500 м (3:35.61) и осми на 800 м (1:47.12), преди да изостри формата си за Диамантената лига.

В Рим той записа време 3:29.75, за да завърши втори след французина Азедин Хабз (3:29.72). На турнира в Осло той за малко пропусна подиума на една миля, класирайки се четвърти с 3:49.06, преди да завърши седми на Prefontaine Classic с 3:47.71 на същото разстояние.

Той завърши сезона си в Диамантената лига по устойчив начин, заемайки второ място в Силезия (3:33.35) и завършвайки четвърти на финала в Цюрих (3:30.13), и в двата случая на 1500 метра.

След това Черуйот облече националния екип на Световното първенство по лека атлетика през септември, където се класира четвърти с време 3:34.50.

Португалецът Айзък Надер (3:34.10), британецът Джейк Уайтман (3:34.13) и Рейнолд (3:34.25) заеха местата на подиума.

След като дълго време беше доминираща сила на 1500 м, той планира да тества издръжливостта си на 5000 метра този сезон.

"Тъй като отдавна съм в дисциплината 1500 метра, може би тази година ще опитам да тествам краката си на 5000 метра, за да видя как ще се получи“, каза той.

Въпреки това, точното място за дебюта му на 5000 метра остава нерешено. "Надявам се скоро да знам мястото, където ще направя своя дебют на 5000 метра. Все още чакам мениджмънтът ми да уреди нещата.“

Черуйот остава един от най-титулуваните атлети на Кения в метричната миля. На отложените Олимпийски игри в Токио 2020 той щурмува среброто с време 3:29.01, оставайки зад норвежеца Якоб Ингебригтсен (3:28.32).

Пътят му на световни първенства започна със сребро в Лондон през 2017 г., където записа 3:33.99 зад сънародника си Илайджа Манангой (3:33.61), преди да го надгради до злато в Доха две години по-късно с резултат 3:29.26.

Визитката му включва още пет трофея от финалите на Диамантената лига (2016, 2017, 2018, 2019 и 2021), два сребърни медала от Игрите на Британската общност в Голд Коуст 2018 и Бирмингам 2022, както и сребърни медали от африканските първенства в Дърбан 2016 и Нигерия 2018.

