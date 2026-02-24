Три норматива за европейски шампионат в Балчик

Националният шампионат по хвърляния се проведе в Балчик на 21-22 февруари във влажно и студено време.Въпреки тежките метеорологични условия бяха покрити три норматива за европейското първенство за юноши и девойки под 18 години в Риети, Италия, както следва:

21 февруари

Мария Илиева (Ивайло 93 – Велико Търново) на копие (500 гр) – 47.48

Михаил Русинов (Ивайло 93 – Велико Търново) на копие (700 гр) – 62.80

22 февруари

Стефани Димитрова – (Виктория – Варна) – диск – 40.72

Тримата доминираха в техните дисциплини в Балчик.

Илиева метна 47.48 още в първи си опит и доказа добрата си форма с още опити от 47.21 – 44.18 – 45.60 – х – 44.68.

Другите медалистки бяха Михаела Михайлова (Дунав – Русе) 40.41 и Магдалена Нанева (Загорец – Нова Загора) 35.21.

Русинов направи само два опита с 62.80 и 60.80, след което се отказа в студеното време. Димитър Кръстев (Спартак – Стара Загора) с 48.78 и Димитър Стефанов (Михаил Желев – Сливен) с 48.21 са съответно сребърен и бронзов медалисти.

Стефани Димитрова имаше проблеми с мокрия сектор в първите опити с 29.56 и 28.53 плюс два фаула. Варненката намери верния стил в пети опит, когато 1-килограмовия диск се приземи над 40-ия метър.

Бианка Перголези (Георги Дъков – Плевен) водеше до петия опит с 33.82 и зае второто място, а Виктория Сансарова (Тракия 96 – Пловдив) е трета с 31.64.

