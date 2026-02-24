Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Топич преодоля 2.00 м за първи път в кариерата си за победа в Банска Бистрица

Топич преодоля 2.00 м за първи път в кариерата си за победа в Банска Бистрица

  • 24 фев 2026 | 19:42
  • 448
  • 0

Носителката на световни и европейски медали в скока на височина при жените и световна шампионка при девойките Ангелина Топич преодоля 2.00 метра за първи път в своята кариера. 20-годишната сръбкиня спечели турнира за скок височина в Банска Бистрица (Словакия) с постижение от точно 2.00 м. Тя се справи с височината от втори опит, след като преди това не допусна нито една грешка на по-ниските височини. Така тя подобри собствения си рекорд на Сърбия, който до момента беше 1.98 м от 2024 г. Талантливата сръбкиня качи летвата на 2.02 м, но не успя на тази височина. С постижението си от 2.00 м Топич излезе на второ място в световната ранглиста за сезона след украинката Ярослава Магучих, която има 2.03 м.

Топич беше победителка в Банска Бистрица и през 2024 г.

Шампионката от Игрите на Британската общност през 2022 година Ламара Дистин (Ямайка) завърши втора с 1.96 м. Голямата изненада при жените тази вечер беше шведката Луис Екман, която завърши трета с покрит норматив за участие на Световното първенство в зала в Торун през март - 1.96 м. Шведката коригира личния си рекорд три пъти по време на състезанието и прибави 5 сантиметра към най-доброто постижение в кариерата си. След като преодоля 1.96 м, тя не продължи участието си на следващите височини.

“Дойдох тук за 1.92 м, но 1.96 м е доста по-добре”, каза Екман след състезанието.

По-късно днес предстои и надпреварата при мъжете, където ще участва и Тихомир Иванов, който преди 3 дни спечели балканската титла в Белград с 2.19 м.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Файферс начело на четири холандски рекорда в Апелдорн

Файферс начело на четири холандски рекорда в Апелдорн

  • 24 фев 2026 | 15:13
  • 581
  • 0
Кордел Тинч се завръща на Диамантената лига в Шанхай

Кордел Тинч се завръща на Диамантената лига в Шанхай

  • 24 фев 2026 | 14:42
  • 289
  • 0
Черуйот планира световна доминация през 2026 г. и преминаване на 5000 метра

Черуйот планира световна доминация през 2026 г. и преминаване на 5000 метра

  • 24 фев 2026 | 13:35
  • 243
  • 0
Три норматива за европейски шампионат в Балчик

Три норматива за европейски шампионат в Балчик

  • 24 фев 2026 | 13:19
  • 551
  • 0
Поредна национална титла за Валентин Андреев и три златни медала за Андрееви

Поредна национална титла за Валентин Андреев и три златни медала за Андрееви

  • 24 фев 2026 | 13:13
  • 395
  • 0
Атлетка е спортист на Добрич за януари

Атлетка е спортист на Добрич за януари

  • 24 фев 2026 | 10:50
  • 758
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Завършват "Арена Варна" догодина, държавата дава 15 млн. евро

Завършват "Арена Варна" догодина, държавата дава 15 млн. евро

  • 24 фев 2026 | 15:59
  • 22571
  • 140
Трансферният прозорец в България затваря днес - Локо (Пд) взе халф от ЦСКА

Трансферният прозорец в България затваря днес - Локо (Пд) взе халф от ЦСКА

  • 24 фев 2026 | 18:00
  • 55896
  • 81
Янтра прегази Етър в Габрово

Янтра прегази Етър в Габрово

  • 24 фев 2026 | 19:22
  • 8812
  • 3
Ранният реванш в Шампионската лига започна, следете тук

Ранният реванш в Шампионската лига започна, следете тук

  • 24 фев 2026 | 19:41
  • 26844
  • 0
Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

  • 24 фев 2026 | 14:32
  • 18948
  • 10
Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

  • 24 фев 2026 | 16:07
  • 11770
  • 17