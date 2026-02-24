Топич преодоля 2.00 м за първи път в кариерата си за победа в Банска Бистрица

Носителката на световни и европейски медали в скока на височина при жените и световна шампионка при девойките Ангелина Топич преодоля 2.00 метра за първи път в своята кариера. 20-годишната сръбкиня спечели турнира за скок височина в Банска Бистрица (Словакия) с постижение от точно 2.00 м. Тя се справи с височината от втори опит, след като преди това не допусна нито една грешка на по-ниските височини. Така тя подобри собствения си рекорд на Сърбия, който до момента беше 1.98 м от 2024 г. Талантливата сръбкиня качи летвата на 2.02 м, но не успя на тази височина. С постижението си от 2.00 м Топич излезе на второ място в световната ранглиста за сезона след украинката Ярослава Магучих, която има 2.03 м.

Топич беше победителка в Банска Бистрица и през 2024 г.

Шампионката от Игрите на Британската общност през 2022 година Ламара Дистин (Ямайка) завърши втора с 1.96 м. Голямата изненада при жените тази вечер беше шведката Луис Екман, която завърши трета с покрит норматив за участие на Световното първенство в зала в Торун през март - 1.96 м. Шведката коригира личния си рекорд три пъти по време на състезанието и прибави 5 сантиметра към най-доброто постижение в кариерата си. След като преодоля 1.96 м, тя не продължи участието си на следващите височини.

“Дойдох тук за 1.92 м, но 1.96 м е доста по-добре”, каза Екман след състезанието.

По-късно днес предстои и надпреварата при мъжете, където ще участва и Тихомир Иванов, който преди 3 дни спечели балканската титла в Белград с 2.19 м.

