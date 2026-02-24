Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ангелина Топич се изравни с три българки в световната ранглиста за всички времена

Ангелина Топич се изравни с три българки в световната ранглиста за всички времена

  • 24 фев 2026 | 20:33
  • 723
  • 0

20-годишната звезда на Сърбия в скока на височина Ангелина Топич преодоля 2.00 метра за първи път в кариерата си. Тя спечели надпреварата за скок височина в Банска Бистрица (Словакия) по-рано днес с точно 2.00 м, като по този начин подобри и собствения си национален рекорд на Сърбия в дисциплината.

Топич преодоля 2.00 м за първи път в кариерата си за победа в Банска Бистрица
Топич преодоля 2.00 м за първи път в кариерата си за победа в Банска Бистрица

Топич изкачи доста позиции и в световната ранглиста за всички времена. Тя вече дели 54-та позиция във вечната световна ранглиста с доста състезателки, сред които и три българки - Емилия Драгиева, Светлана Лесева и сребърната олимпийска медалистка от Рио де Жанейро 2016 Мирела Демирева.

Снимки: Imago

