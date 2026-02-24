Ангелина Топич се изравни с три българки в световната ранглиста за всички времена

20-годишната звезда на Сърбия в скока на височина Ангелина Топич преодоля 2.00 метра за първи път в кариерата си. Тя спечели надпреварата за скок височина в Банска Бистрица (Словакия) по-рано днес с точно 2.00 м, като по този начин подобри и собствения си национален рекорд на Сърбия в дисциплината.

Топич преодоля 2.00 м за първи път в кариерата си за победа в Банска Бистрица

Топич изкачи доста позиции и в световната ранглиста за всички времена. Тя вече дели 54-та позиция във вечната световна ранглиста с доста състезателки, сред които и три българки - Емилия Драгиева, Светлана Лесева и сребърната олимпийска медалистка от Рио де Жанейро 2016 Мирела Демирева.

Следвай ни:

Снимки: Imago