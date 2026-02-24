Кордел Тинч се завръща на Диамантената лига в Шанхай

Действащият световен и шампион от Диамантената лига Кордел Тинч ще се завърне на пистата в дисциплината 110 метра с препятствия по време на втория кръг от сезона в Шанхай/Кецяо на 16 май. Това постижение го нареди на четвърто място в историята и даде тон за един сезон, който се оказа съдбоносен за американеца.

През 2025 г. Тинч постигна четири победи в Диамантената лига по пътя към финала, след което спечели титлата в сериите в Цюрих и златния медал на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Това бележи приказно изкачване до върха за 26-годишния атлет, който само няколко години по-рано бе напът напълно да се откаже от спорта.

"Нямам търпение да се завърна в Шанхай/Кецяо тази година“, заяви Тинч във видеообръщение към китайските фенове.

В Кецяо Тинч ще се присъедини към олимпийската шампионка на 100 метра с препятствия Масай Ръсел и световния рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис.

Снимки: Imago