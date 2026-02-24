Популярни
  Файферс начело на четири холандски рекорда в Апелдорн

  • 24 фев 2026 | 15:13
  • 365
  • 0
Европейският шампион до 23 години Йонас Файферс постави нов национален рекорд на Холандия в бягането на 400 метра в зала, след като спечели състезанието Invitatiewedstrijd в Апелдорн в неделя с време 45.35 секунди.

Неговото постижение се оказа по-добро от това на европейския рекордьор Атила Молнар от Унгария, който се състезава в друга серия и финишира за 45.36. Втори след унгареца остана олимпийският шампион в смесената щафета 4х400 метра Исая Клайн Икинк с време 46.03.

Събитието, което беше комбинирано с националния шампионат на Нидерландия за подрастващи, стана сцена и на други върхови постижения. Еляро Тайрон Филипсен изравни собствения си европейски рекорд за юноши под 18 години на 60 метра с препятствия (91 см), постигайки време от 7.58 секунди.

Бяха поставени и два национални рекорда на Нидерландия за състезатели под 20 години. Джим Путер записа 7.67 секунди на 60 метра с препятствия (99 см), а Фелисия Фелтер постигна 6.37 метра в скока на дължина при жените.

Снимки: Gettyimages

