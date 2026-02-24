ЦСКА проведе работна среща с НСА

Ръководството на ЦСКА проведе работна среща с екипа на Национална спортна академия "Васил Левски" (НСА).

"Днес, 24 февруари, се проведе работна среща между ръководството на Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА) и представители на ЦСКА, насочена към разширяване и надграждане на съществуващото партньорство между двете институции.



От страна на НСА в срещата участие взеха проф. д.н. Красимир Петков - ректор на Академията и доц. д-р Емил Атанасов - ръководител на катедра „Футбол“. ЦСКА пък бе представляван от изпълнителния директор на клуба Вангел Вангелов и спортния директор Бойко Величков.



В рамките на срещата бяха обсъдени конкретни възможности за разширяване на сътрудничеството в областта на професионалната подготовка на кадри, провеждането на съвместни образователни и практически инициативи, както и създаването на допълнителни възможности за стажове и професионално развитие на студенти от НСА в структурите на клуба.



Двете страни изразиха обща визия за задълбочаване на партньорството, което да допринесе за повишаване качеството на спортно-тренировъчния процес и развитието на младите футболни таланти в България", написаха от клуба.



Снимка: cska.bg