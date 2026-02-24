Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Натоварена нощ в НБА

Натоварена нощ в НБА

  • 24 фев 2026 | 02:00
  • 74
  • 0
Натоварена нощ в НБА

Днес ще бъде една от по-натоварените нощи в НБА. Ще се изиграят цели 11 мача. Тук ще можете да следите какво се случва във всеки от тях в реално време.

Нощта започва със срещата между Индиана Пейсърс и Филаделфия 76 в 02:00 часа.

С половин час по-късно следват нови четири двубоя. В първия от тях Атланта Хоукс се изправя срещу Вашингтон Уизардс.

По същото време играят и Бруклин Нетс срещу Далас Маверикс.

Един от най-любопитните сблъсъци на нощта противопоставя Кливланд Кавалиърс и Ню Йорк Никс.

Не по-малко интрига крие и двубоят между Торонто Раптърс и Оклахома Сити Тъндър.

В 03:00 часа е следващата порция срещи. Милуоки Бъкс е домакин на Маями Хийт.

Ню Орлиънс Пеликанс пък приема Голдън Стейт Уориърс.

Тогава играят и Чикаго Булс срещу Шарлът Хорнетс в здрава битка за последните места на Изток в плей-ин турнира.

В 04:00 е сблъсъкът между Финикс Сънс и Бостън Селтикс, който също обещава много искри.

В 05:00 пък Портланд Трейлблейзърс приема Минесота Тимбъруулвс.

За финал е оставен друг доста интересен мач между Лос Анджелис Лейкърс и Орландо Меджик.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Дежонте Мъри е готов да се завърне в игра след повече от година отсъствие

Дежонте Мъри е готов да се завърне в игра след повече от година отсъствие

  • 24 фев 2026 | 16:24
  • 561
  • 0
Ужасни проблеми в Олимпиакос преди гостуването на Жалгирис

Ужасни проблеми в Олимпиакос преди гостуването на Жалгирис

  • 24 фев 2026 | 16:19
  • 978
  • 1
Мика Мууринен потвърди раздялата с Партизан

Мика Мууринен потвърди раздялата с Партизан

  • 24 фев 2026 | 16:13
  • 866
  • 0
Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

  • 24 фев 2026 | 16:07
  • 22538
  • 34
Ново правило създава хаос в НБА, жертви могат да бъдат и Йокич, и Дончич

Ново правило създава хаос в НБА, жертви могат да бъдат и Йокич, и Дончич

  • 24 фев 2026 | 15:59
  • 1640
  • 1
Нов трус в Евролигата: Хезоня напуска Реал заради скандал с треньора?

Нов трус в Евролигата: Хезоня напуска Реал заради скандал с треньора?

  • 24 фев 2026 | 15:55
  • 769
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Бомба! Лудогорец обяви Алберто Салидо

Бомба! Лудогорец обяви Алберто Салидо

  • 24 фев 2026 | 20:26
  • 33900
  • 176
Трансферният прозорец в България официално затвори

Трансферният прозорец в България официално затвори

  • 24 фев 2026 | 20:29
  • 77554
  • 87
Бодьо/Глимт нокаутира Интер и продължава да пише история!

Бодьо/Глимт нокаутира Интер и продължава да пише история!

  • 24 фев 2026 | 23:51
  • 14626
  • 57
Ясни са първите четири отбора, които прескочиха плейофния кръг в Шампионската лига

Ясни са първите четири отбора, които прескочиха плейофния кръг в Шампионската лига

  • 24 фев 2026 | 22:00
  • 43768
  • 6
Янтра прегази Етър в Габрово

Янтра прегази Етър в Габрово

  • 24 фев 2026 | 19:22
  • 17779
  • 17
Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

  • 24 фев 2026 | 16:07
  • 22538
  • 34