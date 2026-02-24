Натоварена нощ в НБА

Днес ще бъде една от по-натоварените нощи в НБА. Ще се изиграят цели 11 мача. Тук ще можете да следите какво се случва във всеки от тях в реално време.

Нощта започва със срещата между Индиана Пейсърс и Филаделфия 76 в 02:00 часа.

С половин час по-късно следват нови четири двубоя. В първия от тях Атланта Хоукс се изправя срещу Вашингтон Уизардс.

По същото време играят и Бруклин Нетс срещу Далас Маверикс.

Един от най-любопитните сблъсъци на нощта противопоставя Кливланд Кавалиърс и Ню Йорк Никс.

Не по-малко интрига крие и двубоят между Торонто Раптърс и Оклахома Сити Тъндър.

В 03:00 часа е следващата порция срещи. Милуоки Бъкс е домакин на Маями Хийт.

Ню Орлиънс Пеликанс пък приема Голдън Стейт Уориърс.

Тогава играят и Чикаго Булс срещу Шарлът Хорнетс в здрава битка за последните места на Изток в плей-ин турнира.

В 04:00 е сблъсъкът между Финикс Сънс и Бостън Селтикс, който също обещава много искри.

В 05:00 пък Портланд Трейлблейзърс приема Минесота Тимбъруулвс.

За финал е оставен друг доста интересен мач между Лос Анджелис Лейкърс и Орландо Меджик.