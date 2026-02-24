Японската верига К-1 отличи Стоян Копривленски с награда

К-1 отличи Стоян Копривленски за участие в Мача на годината през 2025 г. Признанието е за полуфиналната битка от заключителния турнир в Max сериите на организацията. Българинът и Дарил Вердонк направиха запомнящ се полуфинален двубой от турнира в категория до 70 килограма.

Нидерландец отстрани Стоян Копривленски от турнира на К-1

„Стоян Копривленски контролираше мача перфектно в продължение на два рунда – отбелязват в своята аргументация за избора от К-1. – Но Дарил Вердонк, който никога не се предава, направи драматичен обрат и спечели с нокаут. Високото техническо ниво и менталната твърдост на двамата бойци превърна двубоя в класика.“

Поражението беше последният мач на най-успешния български кикбоксьор. Той стартира 2026-а с тренировъчен лагер в Тайланд заедно със своя брат Мартин Копривленски. Двамата прекараха няколко седмици в Пукет.

Източник: jungle.bg