Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Японската верига К-1 отличи Стоян Копривленски с награда

Японската верига К-1 отличи Стоян Копривленски с награда

  • 24 фев 2026 | 14:29
  • 239
  • 0

К-1 отличи Стоян Копривленски за участие в Мача на годината през 2025 г. Признанието е за полуфиналната битка от заключителния турнир в Max сериите на организацията. Българинът и Дарил Вердонк направиха запомнящ се полуфинален двубой от турнира в категория до 70 килограма.

Нидерландец отстрани Стоян Копривленски от турнира на К-1
Нидерландец отстрани Стоян Копривленски от турнира на К-1

„Стоян Копривленски контролираше мача перфектно в продължение на два рунда – отбелязват в своята аргументация за избора от К-1. – Но Дарил Вердонк, който никога не се предава, направи драматичен обрат и спечели с нокаут. Високото техническо ниво и менталната твърдост на двамата бойци превърна двубоя в класика.“

Поражението беше последният мач на най-успешния български кикбоксьор. Той стартира 2026-а с тренировъчен лагер в Тайланд заедно със своя брат Мартин Копривленски. Двамата прекараха няколко седмици в Пукет.

Източник: jungle.bg

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Седем българи влизат в битка на Купа "Странджа" днес

Седем българи влизат в битка на Купа "Странджа" днес

  • 24 фев 2026 | 09:49
  • 404
  • 0
Сензация: Пакяо и Мейуедър отново се изправят един срещу друг

Сензация: Пакяо и Мейуедър отново се изправят един срещу друг

  • 24 фев 2026 | 03:56
  • 6412
  • 0
Радослав Росенов започна с победа участието си на купа "Странджа"

Радослав Росенов започна с победа участието си на купа "Странджа"

  • 23 фев 2026 | 21:54
  • 1571
  • 0
Даниела Дашева и Красимир Инински откриха купа „Странджа“

Даниела Дашева и Красимир Инински откриха купа „Странджа“

  • 23 фев 2026 | 19:20
  • 1304
  • 0
Две победи и пет поражения за българите на старта на купа „Странджа“

Две победи и пет поражения за българите на старта на купа „Странджа“

  • 23 фев 2026 | 17:30
  • 1452
  • 0
И Мамагаев с травма, заявен е Калоян Атанасов в Тирана

И Мамагаев с травма, заявен е Калоян Атанасов в Тирана

  • 23 фев 2026 | 09:06
  • 945
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец в България затваря днес - бивши футболисти на Левски и ЦСКА 1948 си намериха отбори

Трансферният прозорец в България затваря днес - бивши футболисти на Левски и ЦСКА 1948 си намериха отбори

  • 24 фев 2026 | 14:45
  • 31581
  • 65
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 16606
  • 0
Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

  • 24 фев 2026 | 14:32
  • 4115
  • 2
Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

  • 24 фев 2026 | 09:30
  • 18220
  • 30
Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

  • 24 фев 2026 | 09:43
  • 12931
  • 46
Има опасност България да не участва на ЕП по вдигане на тежести - щангите излизат на протест

Има опасност България да не участва на ЕП по вдигане на тежести - щангите излизат на протест

  • 24 фев 2026 | 09:51
  • 8669
  • 13