Нидерландец отстрани Стоян Копривленски от турнира на К-1

Стоян Копривленски допусна поражение в полуфинална среща от Гран При турнира на азиатската верига К-1 в Токио. Българинът бе нокаутиран от нидерландеца Дарил Вердонк в третия рунд.

Вердонк започна битката по-уверено и зае центъра на ринга. Бургазлията бе притиснат до въжетата, но не позволи да бъде наранен. Българинът избра да контраатакува с крошета и колена и да се бие с високо вдигнат гард. Първият рунд бе равностоен откъм нанесени щети и пласирани удари, но нидерландецът пресираше повече.

Темпото не битката се вдигна във втората част. Вердонк започна агресивно, но с няколко чисти попадения с колена и прави удари Снайпера накара главата на по-младия му съперник да отскочи назад. Двамата спортисти се сбиха здраво с ожесточени размени в последните 90 секунди от тази част, а след края на рунда се виждаше, че лицето на Вердонк е окървавено.

За съжаление, Стоян падна в два нокдауна в третата част, което доведе до победа с нокаут за нидерландеца.