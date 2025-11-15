Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Нидерландец отстрани Стоян Копривленски от турнира на К-1

Нидерландец отстрани Стоян Копривленски от турнира на К-1

  • 15 ное 2025 | 10:22
  • 593
  • 0
Нидерландец отстрани Стоян Копривленски от турнира на К-1

Стоян Копривленски допусна поражение в полуфинална среща от Гран При турнира на азиатската верига К-1 в Токио. Българинът бе нокаутиран от нидерландеца Дарил Вердонк в третия рунд.

Вердонк започна битката по-уверено и зае центъра на ринга. Бургазлията бе притиснат до въжетата, но не позволи да бъде наранен. Българинът избра да контраатакува с крошета и колена и да се бие с високо вдигнат гард. Първият рунд бе равностоен откъм нанесени щети и пласирани удари, но нидерландецът пресираше повече.

Темпото не битката се вдигна във втората част. Вердонк започна агресивно, но с няколко чисти попадения с колена и прави удари Снайпера накара главата на по-младия му съперник да отскочи назад. Двамата спортисти се сбиха здраво с ожесточени размени в последните 90 секунди от тази част, а след края на рунда се виждаше, че лицето на Вердонк е окървавено.

За съжаление, Стоян падна в два нокдауна в третата част, което доведе до победа с нокаут за нидерландеца.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Стоян Копривленски започна с категорична победа в Токио

Стоян Копривленски започна с категорична победа в Токио

  • 15 ное 2025 | 08:36
  • 5767
  • 2
Стоян Копривленски записа една победа и една загуба в Япония

Стоян Копривленски записа една победа и една загуба в Япония

  • 15 ное 2025 | 08:16
  • 6083
  • 1
Fight Fest се завръща с бойна галавечер през декември

Fight Fest се завръща с бойна галавечер през декември

  • 14 ное 2025 | 19:20
  • 939
  • 0
Мадалена и Махачев са в категория за шампионската битка в Ню Йорк

Мадалена и Махачев са в категория за шампионската битка в Ню Йорк

  • 14 ное 2025 | 17:14
  • 3839
  • 0
Български успехи на Европейското по BJJ за деца

Български успехи на Европейското по BJJ за деца

  • 14 ное 2025 | 16:48
  • 476
  • 0
Крис Юбенк-младши и Конър Бен преминаха кантара преди реванша

Крис Юбенк-младши и Конър Бен преминаха кантара преди реванша

  • 14 ное 2025 | 16:06
  • 918
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България влиза в устата на крокодила

България влиза в устата на крокодила

  • 15 ное 2025 | 07:04
  • 7291
  • 28
Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

  • 15 ное 2025 | 07:37
  • 14241
  • 15
Ерата "Флорентино Перес" в Реал Мадрид приключва?

Ерата "Флорентино Перес" в Реал Мадрид приключва?

  • 15 ное 2025 | 09:40
  • 3854
  • 2
Десподов изравнява Стойчо Младенов

Десподов изравнява Стойчо Младенов

  • 15 ное 2025 | 08:10
  • 7698
  • 5
Време е за една декада квалификации с европейски привкус

Време е за една декада квалификации с европейски привкус

  • 15 ное 2025 | 07:24
  • 2642
  • 2
Магична асистенция на неостаряващия Левандовски не стигна за геройска победа на Полша срещу Нидерландия

Магична асистенция на неостаряващия Левандовски не стигна за геройска победа на Полша срещу Нидерландия

  • 14 ное 2025 | 23:45
  • 22042
  • 7