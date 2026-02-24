Популярни
Алекс Николов е много близо до реализатор №1 в Италия

  24 фев 2026
Александър Николов крачи към приза за топ реализатор в редовния сезон на италианския волейболен шампионат!

Световният вицешампион направи поредния си силен мач и изведе Лубе Чивитанова до успех с 3:2 (25:18, 25:17, 23:25, 27:29, 15:7) срещу Чистерна в среща от 21-вия кръг.

Николов заби 34 точки, включително ас и 2 блока. Той показа 63% ефективност в нападение и 70% позитивно посрещане.

Така Алекс вече има 434 точки от началото на сезона, като е изиграл 77 гейма в 20 мача. Националът има мач по-малко спрямо конкурентите си заради натрупани два червени картона, което прави постижението му още по-впечатляващо.

Преследвачът Фере Регерс отбеляза 22 точки при загубата на Милано с 1:3 (25:23, 18:25, 17:25, 21:25) от Монца. Белгиецът събра 412 точки от 21 двубоя.

Николов води с 22 точки кръг преди края. По-високата ефективност също му осигурява предимство.

В последния си мач - в сряда, 25 февруари, Лубе приема Монца. Николов и компания са шести с актив от 37 точки - 18 зад лидера Перуджа. Следващият им съперник заема осмата позиция с 25 точки.

