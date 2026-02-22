Популярни

Невероятен Алекс Николов с 34 точки, Лубе с нова трудна победа в Италия

  • 22 фев 2026 | 20:56
  • 480
  • 1

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) постигнаха драматична 12-а загуба в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей успяха да надделеят много трудно като гости Чистерна Волей с 3:2 (25:18, 25:17, 23:25, 27:29, 15:7) в мач от предпоследния 21-и кръг на редовния сезон на първенството, игран тази вечер.

Така Лубе остава на 6-о място във временното класиране с 12 победи, 9 загуби и 37 точки. В последния 22-и кръг на редовния сезон Николов и компания са домакини на Монца, с Мартин Атанасов и Жасмин Величков в състава. "Българското" дерби е в сряда (25 февруари) от 21,30 часа българско време.

Алекс Николов изигра поредния си страхотен мач за Лубе и реализира 34 точки (2 блока, 1 ас, 63% ефективност в атака и 70% позитивно посрещане - +15) за победата.

Ерик Льопки добави още 15 точки (58% ефективност в атака и 80% позитивно посрещане - +9) за успеха.

За домакините от Чистерна Томазо Барото реализира 29 точки (3 блока и 58% ефективност в атака - +20). Юга Таруми и резервата Даниел Муньос Де Оливейра приключиха с 12 и 11 точки.

Снимки: legavolley.it

