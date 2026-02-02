Популярни
Александър Николов е №1 при реализаторите в италианската Суперлига

  • 2 фев 2026 | 12:08
  • 1382
  • 0
Българският национал Александър Николов е на първо място при реализаторите в италианската волейболна Суперлига след успеха на тима му срещу Рана Верона с 3:0 в неделя. Големият син на Владимир Николов отбеляза 20 точки за успеха и вече има общо 378 точки от началото на първенството, от които 305 са от атака при забележителния среден коефициент от 51,7% успеваемост, 53 аса от сервис и 20 успешни блокади.

Николов изпревари белгийския национал на Милано Фере Регерс, който има 373 точки, а далеч по-назад е сърбинът на Падуа Велько Машулович с 316 точки.

