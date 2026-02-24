Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Николов: Би било прекрасно да съм реализатор №1, но отборът е над всичко

Алекс Николов: Би било прекрасно да съм реализатор №1, но отборът е над всичко

  • 24 фев 2026 | 11:54
  • 206
  • 0

Волейболист №2 в света за 2025 година и световен вицешампион с България Александър Николов постави категорично отборния интерес над личните постижения преди последния домакински мач на Кучине Лубе (Чивитанова) от редовния сезон в италианската Суперлига.

В изказване пред клубния сайт на „бианкоросите“ посрещачът подчерта, че срещата с Веро Волей (Монца) няма значение за крайното класиране, но е ключова с оглед предстоящата Финална четворка за Суперкупата на Италия.

Невероятен Алекс Николов с 34 точки, Лубе с нова трудна победа в Италия
Невероятен Алекс Николов с 34 точки, Лубе с нова трудна победа в Италия

„На първо място винаги е интересът на отбора – победите на Лубе и точките, които ни осигуряват по-добро класиране и стабилна основа за бъдещето. Този мач няма значение за класирането в редовния сезон, но е важен, за да влезем с увереност във Финалната четворка за Суперкупата. Трябва да повишим нивото в основните елементи на играта“, заяви Алекс Николов.

Двубоят дава възможност на Лубе и за реванш след загубата в Брианца през първия полусезон.

„Разбира се, искаме да се реваншираме за слабия мач в Брианца. За мен би било прекрасно да затвърдя първото място сред реализаторите, но не трябва да се фиксирам върху това – трябва да давам максимума от себе си, както във всеки двубой.“

Българинът подчерта, че постоянството в играта му е плод на правилния манталитет.

Александър Николов е “Спортист на София“ за 2025 година
Александър Николов е “Спортист на София“ за 2025 година

„Постигнах тези резултати с много хъс и желание за победа и няма причина да променям подхода си.“

Николов акцентира и върху силното представяне на Лубе у дома през последните два сезона.

„През последните две години сме спечелили над 90% от домакинствата си и искаме този процент да се доближи максимално до 100%.“

Посрещачът определи победата във Верона като най-емоционалния момент за него през настоящия сезон и изрази увереност, че тимът ще бъде готов за нов сблъсък със същия съперник в битката за Суперкупата.

„Победата във Верона беше най-силният момент за мен този сезон. Ще се опитаме отново да им се противопоставим и в Суперкупата.“

Следвай ни:

Още от Волейбол

Микаела Стоянова с 13 точки в Италия

Микаела Стоянова с 13 точки в Италия

  • 23 фев 2026 | 10:07
  • 2062
  • 3
Борис Начев игра цял мач! Падуа със 7-и успех в Италия

Борис Начев игра цял мач! Падуа със 7-и успех в Италия

  • 23 фев 2026 | 10:02
  • 2191
  • 2
Българско шоу в Монца! MVP Жасмин Величков и Мартин Атанасов с 33 точки

Българско шоу в Монца! MVP Жасмин Величков и Мартин Атанасов с 33 точки

  • 23 фев 2026 | 00:27
  • 5566
  • 0
Невероятен Алекс Николов с 34 точки, Лубе с нова трудна победа в Италия

Невероятен Алекс Николов с 34 точки, Лубе с нова трудна победа в Италия

  • 22 фев 2026 | 20:56
  • 8519
  • 1
ЦПВК удари вицешампиона Левски

ЦПВК удари вицешампиона Левски

  • 22 фев 2026 | 16:51
  • 2123
  • 6
Турнирът по бокс “Странджа”, волейбол, минифутбол и футбол жени в програмата на Sportbg.bg

Турнирът по бокс “Странджа”, волейбол, минифутбол и футбол жени в програмата на Sportbg.bg

  • 22 фев 2026 | 14:39
  • 1126
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец в България затваря днес - чака се гръм от Бистрица

Трансферният прозорец в България затваря днес - чака се гръм от Бистрица

  • 24 фев 2026 | 12:08
  • 15715
  • 45
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 8521
  • 0
Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

  • 24 фев 2026 | 09:30
  • 9141
  • 24
Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

  • 24 фев 2026 | 09:43
  • 6922
  • 22
Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

  • 23 фев 2026 | 23:56
  • 37312
  • 65
Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

  • 23 фев 2026 | 20:54
  • 11022
  • 7