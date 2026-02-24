Алекс Николов: Би било прекрасно да съм реализатор №1, но отборът е над всичко

Волейболист №2 в света за 2025 година и световен вицешампион с България Александър Николов постави категорично отборния интерес над личните постижения преди последния домакински мач на Кучине Лубе (Чивитанова) от редовния сезон в италианската Суперлига.

В изказване пред клубния сайт на „бианкоросите“ посрещачът подчерта, че срещата с Веро Волей (Монца) няма значение за крайното класиране, но е ключова с оглед предстоящата Финална четворка за Суперкупата на Италия.

„На първо място винаги е интересът на отбора – победите на Лубе и точките, които ни осигуряват по-добро класиране и стабилна основа за бъдещето. Този мач няма значение за класирането в редовния сезон, но е важен, за да влезем с увереност във Финалната четворка за Суперкупата. Трябва да повишим нивото в основните елементи на играта“, заяви Алекс Николов.

Двубоят дава възможност на Лубе и за реванш след загубата в Брианца през първия полусезон.

„Разбира се, искаме да се реваншираме за слабия мач в Брианца. За мен би било прекрасно да затвърдя първото място сред реализаторите, но не трябва да се фиксирам върху това – трябва да давам максимума от себе си, както във всеки двубой.“

Българинът подчерта, че постоянството в играта му е плод на правилния манталитет.

„Постигнах тези резултати с много хъс и желание за победа и няма причина да променям подхода си.“

Николов акцентира и върху силното представяне на Лубе у дома през последните два сезона.

„През последните две години сме спечелили над 90% от домакинствата си и искаме този процент да се доближи максимално до 100%.“

Посрещачът определи победата във Верона като най-емоционалния момент за него през настоящия сезон и изрази увереност, че тимът ще бъде готов за нов сблъсък със същия съперник в битката за Суперкупата.

„Победата във Верона беше най-силният момент за мен този сезон. Ще се опитаме отново да им се противопоставим и в Суперкупата.“