Калчев и Механджийски: Приключи успешно първият ни тренировъчен лагер в Бразилия

Най-добрите български състезатели в плажния волейбол Димитър Калчев и Димитър Механджийски приключиха първия си подготвителен лагер в Бразилия преди началото на сезона.

Там те тренираха заедно с треньора си и бивш национал Константин Митев, а тренировките им води бразилският специалист Адриано Тикао.

Димитър Калчев и Димитър Механджийски тренират здраво в Бразилия

"Приключи успешно първият тренировъчен лагер на отбора за тази година. Подготовката се проведе в прекрасния град Жоао Песоа, Бразилия, където наш треньор беше едно от големите имена в спорта Адриано Тикао. Там имахме възможността да се докоснем до някои от легендите на този спорт и да учим директно от тях. Това беше незабравим и изключително ценен опит, който ни показа на какво сме способни, към какво трябва да се стремим и ни мотивира още повече за предизвикателствата, които ни предстоят. Благодарим на нашите спонсори от @neterra.ltd, благодарение на които този лагер се осъществи! Вие ни помагате да изкараме най-доброто от себе си и да крачим с още по-големи крачки напред!", написаха Калчев и Механджийски в социалните си медии.