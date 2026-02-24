Популярни
  • 24 фев 2026 | 08:57
Петкратният носител на „Златната топка“ Кристиано Роналдо подкрепи звездата на алпийските ски Линдзи Вон, която претърпя пет операции след падане по време на спускане на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026.

Португалският футболист остави коментар под една от публикациите на американката спортистка в Инстаграм.

Линдзи Вон претърпя нова операция в САЩ
На 8 февруари Вон участва в спускането на Олимпийските игри в Милано-Кортина, но не успя да завърши състезанието заради падане. След инцидента американката беше евакуирана с хеликоптер, след което претърпя пет операции и вчера беше изписана от болницата.

Олимпийската мечта на Линдзи Вон едва не ѝ коства един крак
„Шампионите се определят от моментите, в които печелят, и от моментите, в които отказват да се откажат. Планините, които покоряваш, никога няма да се сравнят със силата, която притежаваш. Продължавай да се бориш. Легендите винаги се изправят“, написа Роналдо.

Контузията на Вон провокира интегрална система за сигурност на автоматите
