Николай Жечев: Добри са, но трябва да ги отстраним

Едноименният тим на Ямбол ще играе утре в Карнобат с отбора на Созопол. Срещата е полуфинал на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига.

„Има подобрение в представянето на Созопол, в сравнение с миналата година. Усетихме в директния ни двубой преди десет дни за първенството. Потвърждават го и резултатите им. Лесно обаче няма. Вече заявихме, че целта ни в турнира е да задържим трофея при нас. Излизаме и играем за да продължим напред. Турнирните мачове са различни. Много важно е да изиграем 90 минути пределно концентрирани“, коментира пред Sportal.bg треньора на ямболския тим Николай Жечев.

Снимка: fcyambol1915.com