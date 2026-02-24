Николай Жечев: Добри са, но трябва да ги отстраним

Популярни
  2. Ямбол 1915
  • 24 фев 2026 | 07:48
  • 527
  • 0
Едноименният тим на Ямбол ще играе утре в Карнобат с отбора на Созопол. Срещата е полуфинал на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига.  

„Има подобрение в представянето на Созопол, в сравнение с миналата година. Усетихме в директния ни двубой преди десет дни за първенството. Потвърждават го и резултатите им. Лесно обаче няма. Вече заявихме, че целта ни в турнира е да задържим трофея при нас. Излизаме и играем за да продължим напред. Турнирните мачове са различни. Много важно е да изиграем 90 минути пределно концентрирани“, коментира пред Sportal.bg треньора на ямболския тим Николай Жечев. 

Снимка: fcyambol1915.com

