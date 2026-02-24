Алавес и Жирона поделиха точките в голово шоу

Отборите на Алавес и Жирона не успяха да излъчат победител в мача помежду си от 25-ия кръг на Ла Лига. Те обаче зарадваха привържениците си с голово шоу, завършило при резултат 2:2. Лукас Бойе реализира двете попадения за домакините в 5-ата и 89-ата минута, а за гостите точни бяха Владислав Ванат в 31-вата и Виктор Циганков в 73-тата минута.

Мачът започна перфектно за Алавес, който поведе с ранен гол. В 5-ата минута Юси центрира по земя от аутлинията и Бойе отблизо засече топката във вратата за 1:0.

Жирона обаче се върна в мача в 31-вата минута, когато след центриране от корнер Аксел Витсел с глава отклони топката, а Владислав Ванат отблизо я прати в мрежата за 1:1.

Гостите направиха и пълен обрат в 73-тата минута. Азедин Унахи с перфектен пас в коридор изведе Виктор Циганков, който нахлу в наказателното поле и отбеляза за 1:2.

В 89-ата минута обаче Алавес се добра до точката. Виктор Парада прати топката в наказателното поле, където Бойе се извиси и с глава отбеляза за 2:2.

След това реми Жирона се намира на 11-ата позиция с 30 точки. Алавес пък заема 14-ото място с 27 точки в актива си.

Снимки: Gettyimages