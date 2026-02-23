Спорна дузпа донесе трите точки на Болоня срещу Удинезе

Болоня постигна минимална, но ценна победа с 1:0 над Удинезе в срещата между двата тима от 26-ия кръг на Серия "А". Домакините на "Ренато Дал'Ара" взеха трите точки благодарение на попадение на Федерико Бернардески от спорна дузпа в 75-ата минута.
Болоня имаше игрово предимство, но головите положения в мача не бяха особено много и изглеждаше, че срещата върви към нулево реми.
В 73-тата минута обаче домакините получиха дузпа в своя полза, която бе доста дискусионна. Йеспер Карлстрьом препъна Сантиаго Кастро на границата на наказателното поле, като нарушението изглеждаше по-скоро извън него. След намесата на ВАР обаче бе преценено, че това е дузпа, а Бернардески реализира наказателния удар за 1:0.
След това Удинезе имаше шанс да изравни в 85-ата минута, но удар на Николо Дзаниоло премина опасно близо до вратата.
В крайна сметка Болоня се поздрави с победата и с актив от 36 точки излезе на 8-ата позиция в класирането. Удинезе пък остава на 11-ата позиция с 32 точки.
Снимки: Imago