Спорна дузпа донесе трите точки на Болоня срещу Удинезе

Болоня постигна минимална, но ценна победа с 1:0 над Удинезе в срещата между двата тима от 26-ия кръг на Серия "А". Домакините на "Ренато Дал'Ара" взеха трите точки благодарение на попадение на Федерико Бернардески от спорна дузпа в 75-ата минута.

Болоня имаше игрово предимство, но головите положения в мача не бяха особено много и изглеждаше, че срещата върви към нулево реми.

В 73-тата минута обаче домакините получиха дузпа в своя полза, която бе доста дискусионна. Йеспер Карлстрьом препъна Сантиаго Кастро на границата на наказателното поле, като нарушението изглеждаше по-скоро извън него. След намесата на ВАР обаче бе преценено, че това е дузпа, а Бернардески реализира наказателния удар за 1:0.

След това Удинезе имаше шанс да изравни в 85-ата минута, но удар на Николо Дзаниоло премина опасно близо до вратата.

В крайна сметка Болоня се поздрави с победата и с актив от 36 точки излезе на 8-ата позиция в класирането. Удинезе пък остава на 11-ата позиция с 32 точки.

Снимки: Imago