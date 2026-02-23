Леверкузен ще е без важен халф в реванша с Олимпиакос

Байер (Леверкузен) може бъде без халфа Малик Тилман за реванша от плейофите на Шампионската лига срещу гръцкия Олимпиакос. Той получи контузия в глезена в двубоя с Унион (Берлин) в събота, загубен от "аспирините" с 1:0.

"Ситуацията с Малик е сложна. Все още не е напълно ясно дали той ще бъде на наше разположение, но нещата не изглеждат оптимистични", каза треньорът Каспер Юлманд.

Leverkusen droht der nächste Ausfall - und eine Spezialität von Olympiakos - Nach Badé auch Tillman verletzt #B04 #Werkself #Bayer04 #BayerLeverkusen https://t.co/glQPpcxmyw — kicker ⬢ Bayer 04 Leverkusen (@kicker_B04) February 23, 2026

"Утре ще проведен кратка тренировъчна сесия и той ще премине медицински изследвания. Тогава ще преценим дали ще играе. За момента имаме добро предимство срещу Олимпиакос, но е опасно да си мислим, че ще бъде лесно. В Шампионската лига никога не е така. Ще се отнесем сериозно към този мач", добави той.

Американският офанзивен халф на "аспирините" има 6 гола и 1 асистенция в 28 мача във всички турнири дотук. Леверкузен има преднина от 2:0 срещу Олимпиакос преди реванша, насрочен за вторник от 22:00 часа българско време.