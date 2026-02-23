Деймън Хил се завръща в Уилямс

Отборът на Уилямс обяви, че световният шампион във Формула 1 за 1996 година Деймън Хил ще се завърне в редиците на тима в качеството си на посланик на тима от Гроув.

Хил се състезава за Уилямс в рамките на четири сезона от 1993 до 1996, печелейки 21 победи, 20 полпозишъна и една световна титла. В този период Хил два пъти бива избира за британска спортна личност на годината.

„Уилямс е наистина специално място за мен, на което се случиха час от определящите за моята кариера моменти. Чувствам се късметлия, че бях част от този спорт и постигнах това, което постигнах. Да се завърна като посланик е истинска привилегия. Това е възможност да отпразнувам историята на отбора и да помогна с подкрепа към неговия завет и бъдеще“, заяви световният шампион за 1996 година.

