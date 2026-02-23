Популярни
  БСФШ със скандални разкрития за радходване на държавни средства от БФШ 2022

  23 фев 2026 | 15:43
От Българска спортна федерация по шахмат публикуваха информация за скандално разходване на държавни средства от БФШ 2022, която е със спрян лиценз. Според данните за първи път в историята на българския шахмат са усвоени близо 15 000 лева за охрана на три турнира - охрана, която по думите им никой от участниците не е виждал. “Това е само пример (един от многото), който разкрива некадърността и недобронамереността на самозабравилите се гробокопачи на българския шахмат от БФШ 2022”, пишат от БСФШ във Фейсбук..

“Уважаеми шахматни клубове, състезатели, деятели и приятели,

предоставяме на вниманието ви част от финансовите отчети на т.нар. „самозванци“ и „радетели“ за развитието на българския шахмат от бфш 2022, за да видите колко „мъдро“ се харчат държавни пари…

По повод продължаващата дезинформационна кампания и тролене от членове на федерацията със спрян лиценз, ви представяме финансов отчет, получен по ЗДОИ.

Факт без прецедент: за първи път в историята на българския шахмат са усвоени близо 15 000 лв. за охрана на 3 шахматни турнира — охрана, която никой от участниците не е виждал. Това обстоятелство логично би могло да предизвика интереса и на други институции и правораздавателни органи. ￼

Прави впечатление и платеният наем от бфш 2022 с държавни пари към частната адвокатска фирма на член на техния УС, който няма нито едно спечелено дело. Това не е ли скрито финансиране с пари от Министерство на младежта и спорта за правна помощ?

При такъв маниер на усвояване, сами си направете сметка за какво отиват парите от членски внос, картотеки и такси на бфш 2022.

Това е само пример (един от многото), който разкрива некадърността и недобронамереността на самозабравилите се гробокопачи на българския шахмат от бфш 2022.

Предстои да ви запознаем и с други крещящи злоупотреби от последните няколко години.

Оставяме на вас да прецените дали тези субекти трябва да продължават да заемат управленски позиции в нашия спорт”, гласи публикацията.

Припомняме, че Българска федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022) първоначално получи лиценз от Министерството на младежта и спорта (ММС) на 3 ноември 2022 г., утвърждавайки се като единствената легитимна организация за развитие на спорта. Въпреки това, през януари 2026 г. Върховният административен съд (ВАС) отне лиценза поради незаконосъобразност, а последващ нов лиценз също беше спрян от съда поради липса на международно признание от международната хедерация (FIDE). 

