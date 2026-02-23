Популярни
Сестри Стоеви срещу американки на старта в Мюлхайм

  • 23 фев 2026 | 14:55
  • 277
  • 0
Сестри Стоеви срещу американки на старта в Мюлхайм

Стефани Стоева и Габриела Стоева ще играят срещу американки в първия кръг на двойки жени на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 300" в германския град Мюлхайм. Надпреварата започва утре и ще продължи до 1 март.

Сестрите, които са десети в световната ранглиста, са поставени под номер 1 в схемата и на старта ще срещнат Франческа Корбът и Джени Гай (САЩ).

Габриела Стоева ще участва и в квалификациите на смесени двойки с Евгени Панев.

Калояна Налбантова е поставена под номер 1 в схемата на пресявките на единично жени и ще започне с двубой срещу Тереза Швабикова (Чехия).

Налбантова и Христомира Поповска ще бъдат тандем на двойки, а първите им съпернички ще бъдат Сара Длака и Лена Румполд (Австрия).

В надпреварата са заявени над 400 състезатели.

