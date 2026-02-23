Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Италия обмисля кандидатура за Лятната олимпиада през 2040 година

Италия обмисля кандидатура за Лятната олимпиада през 2040 година

  • 23 фев 2026 | 12:31
  • 330
  • 1
Италия обмисля кандидатура за Лятната олимпиада през 2040 година

Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина приключиха, но дали Рим ще приеме летните през 2040 година? Италианските организатори обмислят кандидатура за Летните олимпийски игри през 2040-а.

„Мисля, че нашата страна заслужава още едни Летни олимпийски игри. Но нека го направим стъпка по стъпка. Кандидатурата трябва да бъде договорена и споделена с правителството“, каза президентът на Италианския олимпийски комитет (CONI) Лучано Буонфилио, цитиран от АП.

Идеята за Игрите в Милано-Кортина се роди след отхвърлянето на кандидатурата на Рим за Олимпиадата през 2024-а от тогавашния кмет Вирджиния Раджи преди десетилетие. Това се случи четири години, след като тогавашният премиер Марио Монти отхвърли кандидатурата на града за Игрите през 2020-а поради финансови проблеми и след като кандидатурата на Рим беше отхвърлена са сметка на Атина в последния кръг на гласуването за 2004-а.

Джовани Малаго, президент на организационния комитет на Милано-Кортина, бивш президент на Италианския олимпийски комитет (CONI) и член на МОК, предположи, че Рим има няколко ключови предимства в олимпийските среди: „уникалната“ си история на неуспешни кандидатури и централното място за провеждане на всяка лятна кандидатура.

„Рим има стадион със 70 000 места и лекоатлетическа писта, което е от огромно значение от гледна точка на устойчивостта“, коментира Малаго.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Спортистите на ФАФА-България се включиха вблаготворително събитие Party in Pink Zumbathon

Спортистите на ФАФА-България се включиха вблаготворително събитие Party in Pink Zumbathon

  • 23 фев 2026 | 08:46
  • 653
  • 0
Десето място за кадетките ни на сабя на Европейското в Тбилиси

Десето място за кадетките ни на сабя на Европейското в Тбилиси

  • 23 фев 2026 | 04:20
  • 1000
  • 0
Фаворитите стигнаха полуфиналите за купата на България по хандбал за жени

Фаворитите стигнаха полуфиналите за купата на България по хандбал за жени

  • 22 фев 2026 | 17:14
  • 691
  • 0
Весела Лечева се срещна с президентите на световните федерации по бокс, фигурно пързаляне и гимнастика

Весела Лечева се срещна с президентите на световните федерации по бокс, фигурно пързаляне и гимнастика

  • 21 фев 2026 | 09:05
  • 6664
  • 3
Три българки се класираха сред най-добрите 32 на Европейското първенство на сабя за кадетки

Три българки се класираха сред най-добрите 32 на Европейското първенство на сабя за кадетки

  • 21 фев 2026 | 01:21
  • 1544
  • 0
Давид Иванов не стигна до финала на кон с гривни на Световната купа в Котбус

Давид Иванов не стигна до финала на кон с гривни на Световната купа в Котбус

  • 19 фев 2026 | 21:27
  • 709
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

  • 23 фев 2026 | 06:55
  • 8326
  • 69
Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

  • 23 фев 2026 | 07:07
  • 5912
  • 2
Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

  • 23 фев 2026 | 11:00
  • 2895
  • 0
Лапорта разкри за момента, в който е разбрал, че взаимоотношенията му с Меси са разрушени

Лапорта разкри за момента, в който е разбрал, че взаимоотношенията му с Меси са разрушени

  • 23 фев 2026 | 13:23
  • 1270
  • 1
ЦСКА 1948 чака Вълшебния мустак

ЦСКА 1948 чака Вълшебния мустак

  • 23 фев 2026 | 12:07
  • 4071
  • 4
Лудогорец се разделя с Тисера

Лудогорец се разделя с Тисера

  • 23 фев 2026 | 10:01
  • 8926
  • 6