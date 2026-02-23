И Мамагаев с травма, заявен е Калоян Атанасов в Тирана

Ахмед Магамаев (97) също ще пропусне рейтинговия турнир по борба в Тирана, който ще се проведе от 25 февруари до 1 март. Националът е с травма, съобщиха от родната федерация.
Преди Магамаев от състава за надпреварата отпаднаха Шамил Мамедов (65) и Ален Хубулов (125), които получиха леки контузии по време на лагера в Дагестан, завършиха преди дни. Състезанието пропуска и Рамазан Рамазанов (74), който е със сериозна контузия в кръста и участието му на европейското първенство в Тирана през април е под въпрос.
От БФ Борба съобщиха, че на тепиха в албанската столица ще излезе Калоян Атанасов (70). Така бройката на участниците ни в турнира се запазва - 8 представители при мъжете в свободния стил и 4 при жените.
Следва програмата:Вторник, 24 февруари
19 ч жребий, свободен стил
Сряда, 25 февруари
11,30 ч елиминации – Ивайло Тисов (57), Ердал Гарип (61), Микяй Наим (65), Калоян Атанасов (70), Петър Петков (74),
кат. 86 кг – без българско участие
16,00 ч полуфинали
16,30 ч репешажи
19,00 ч финали
Четвъртък, 26 февруари
11,30 ч елиминации – Айкан Сеид (79), Ахмед Батаев (92), Георги Иванов (125), 97 кг и 50-55 при жените – без българско участие
14,30 ч полуфинали
15,30 ч репешажи
19,00 ч финали
Петък, 27 февруари
11,30 ч елиминации – Биляна Дудова (62), Юлияна Янева (68), 59-65 кг без българско участие15,30 ч полуфинали
16,30 ч репешажи
19,00 ч финали
Събота, 28 февруари
11,30 ч елиминации – Даниела Брънсарова (72), Ванеса Георгиева (76), 53-57 кг без българско участие
15,30 ч полуфинали
16,00 ч репешажи
19,00 ч финали