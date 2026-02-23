Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. И Мамагаев с травма, заявен е Калоян Атанасов в Тирана

И Мамагаев с травма, заявен е Калоян Атанасов в Тирана

  • 23 фев 2026 | 09:06
  • 330
  • 0
И Мамагаев с травма, заявен е Калоян Атанасов в Тирана

Ахмед Магамаев (97) също ще пропусне рейтинговия турнир по борба в Тирана, който ще се проведе от 25 февруари до 1 март. Националът е с травма, съобщиха от родната федерация.

Преди Магамаев от състава за надпреварата отпаднаха Шамил Мамедов (65) и Ален Хубулов (125), които получиха леки контузии по време на лагера в Дагестан, завършиха преди дни. Състезанието пропуска и Рамазан Рамазанов (74), който е със сериозна контузия в кръста и участието му на европейското първенство в Тирана през април е под въпрос.

От БФ Борба съобщиха, че на тепиха в албанската столица ще излезе Калоян Атанасов (70). Така бройката на участниците ни в турнира се запазва - 8 представители при мъжете в свободния стил и 4 при жените.

Следва програмата:Вторник, 24 февруари

19 ч жребий, свободен стил

Сряда, 25 февруари

11,30 ч елиминации – Ивайло Тисов (57), Ердал Гарип (61), Микяй Наим (65), Калоян Атанасов (70), Петър Петков (74),

кат. 86 кг – без българско участие

16,00 ч полуфинали

16,30 ч репешажи

19,00 ч финали

Четвъртък, 26 февруари

11,30 ч елиминации – Айкан Сеид (79), Ахмед Батаев (92), Георги Иванов (125), 97 кг и 50-55 при жените – без българско участие

14,30 ч полуфинали

15,30 ч репешажи

19,00 ч финали

Петък, 27 февруари

11,30 ч елиминации – Биляна Дудова (62), Юлияна Янева (68), 59-65 кг без българско участие15,30 ч полуфинали

16,30 ч репешажи

19,00 ч финали

Събота, 28 февруари

11,30 ч елиминации – Даниела Брънсарова (72), Ванеса Георгиева (76), 53-57 кг без българско участие

15,30 ч полуфинали

16,00 ч репешажи

19,00 ч финали

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Турнирът по борба "Кимбата" събра 190 млади таланти от 21 клуба

Турнирът по борба "Кимбата" събра 190 млади таланти от 21 клуба

  • 23 фев 2026 | 08:59
  • 268
  • 0
Радослав Росенов тръгва към петата си Купа “Странджа”

Радослав Росенов тръгва към петата си Купа “Странджа”

  • 23 фев 2026 | 04:42
  • 793
  • 0
Битката Стофоридис срещу Джая в тежка категория ще е част от SENSHI 30

Битката Стофоридис срещу Джая в тежка категория ще е част от SENSHI 30

  • 22 фев 2026 | 17:26
  • 1130
  • 0
Стрикланд твърди, че е отказал Хамзат на тренировка, чеченецът отговори

Стрикланд твърди, че е отказал Хамзат на тренировка, чеченецът отговори

  • 22 фев 2026 | 15:12
  • 1441
  • 0
Турнирът по бокс “Странджа”, волейбол, минифутбол и футбол жени в програмата на Sportbg.bg

Турнирът по бокс “Странджа”, волейбол, минифутбол и футбол жени в програмата на Sportbg.bg

  • 22 фев 2026 | 14:39
  • 840
  • 0
Жаилтон Алмейда подписа с руска организация дни след освобождаването си от UFC

Жаилтон Алмейда подписа с руска организация дни след освобождаването си от UFC

  • 22 фев 2026 | 12:24
  • 1140
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Милано - Кортина 2026 вече е в историята! Красива церемония закри Игрите в Италия

Милано - Кортина 2026 вече е в историята! Красива церемония закри Игрите в Италия

  • 23 фев 2026 | 00:07
  • 10168
  • 5
Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

  • 23 фев 2026 | 06:55
  • 4715
  • 18
Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

  • 23 фев 2026 | 07:07
  • 2765
  • 0
Веласкес: Напълно заслужено победихме

Веласкес: Напълно заслужено победихме

  • 22 фев 2026 | 19:04
  • 19561
  • 61
Доминация на Арсенал в дербито, Езе отново разплака Тотнъм

Доминация на Арсенал в дербито, Езе отново разплака Тотнъм

  • 22 фев 2026 | 20:37
  • 29844
  • 54
Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

  • 22 фев 2026 | 19:14
  • 37855
  • 69