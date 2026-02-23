Популярни
  • 23 фев 2026 | 08:59
  • 267
  • 0
Турнирът по борба "Кимбата" събра 190 млади таланти от 21 клуба

190 млади таланти от 21 клуба, включително от Швеция и Северна Македония, взеха участие в 5-то издание на турнира по класическа борба „Николай Георгиев – Кимбата“ за деца, момчета и кадети в Перник.

Една демонстративна среща имаше и при момичетата.

„Всеки организъм си има сърце, а сърцето на този турнир се нарича Иво Ангелов - каза ректорът на НСА проф. Красимир Петков, който бе гост на състезанието. - Този турнир е от изключително значение за децата, защото им дава шанс още от малки да изградят и придобият опит на тепиха.“

Сред гостите бяха още Явор Янакиев световен шампион и бронзов олимпийски медалист, Йото Йотов, двукратен олимпийски медалист по вдигане на тежести, Александър Костадинов, двукратен световен шампион за юноши по класическа борба, Аднан Алиев, бронзов медалист от европейско първенство в кану-каяка, а сега председател на "Спортс кампс груп".  А също кметът на Челопеч Алекси Кесяков, Цветан Зеленков, председателят на клуба по борба на „Локомотив“ (Горна Оряховица), ген. Петко Петков, председател на Международния полицейски алианс.

Приз "Кимбата" получи Борис Стойнев (52 кг) от клуба на домакина "Миньор" (Перник).   Наградите за най-техничен състезател и най-резултатен получиха съответно Цветан Цветанов (53 кг) и Георги Николов (32), и двамата от "Миньор" (Пк).   Домакините взеха още две титли - Иво Ангелов (32) при децата и Наско Ангелов (35) при момчетата.

Купата за най-добър чужденец получи Тео Димитров (42 кг), който се състезава за Швеция. Талантът е от смесен брак, таткото е българин, майката - шведка.    За най-добър съдия бе обявен Христо Енчев.

"Като организатори и домакини сме изключително щастливи, че всяка година се развиваме - каза Иво Ангелов, президент на клуб "Миньор" . - Лично аз приемам като голяма отговорност идеята да развивам този спорт, който ми е дал всичко. За мен борбата обединява, без значение в коя точка на света сме."

