Спортистите на ФАФА-България се включиха вблаготворително събитие Party in Pink Zumbathon

С енергия, сърце и ясна кауза спортистите, треньорите и приятелите на Федерация по адаптирана физическа активност се включиха в националното благотворително събитие „Party in Pink Zumbathon“ - част от глобално движение за набиране на средства в борбата срещу рака на гърдата.

Възпитаниците на ФАФА, с президент Слав Петков, с танц, усмивки и солидарност изпратиха силно послание за подкрепа към жените и семействата, изправени пред диагнозата. Инициативата обединява прояви в над 14 града в България и хиляди съпричастни хора, които вярват, че надеждата, навременната профилактика и силата на общността спасяват животи.

Тази година каузата беше подкрепена от четирима международни представители от световните сцени на ZUMBA, които пристигнаха специално в България. Те внесоха допълнителна енергия, емоция и вдъхновение, превръщайки събитието в истински празник на силата и съпричастността. Розовият дрескод обедини всички под символа на борбения дух и подкрепата.

Всички събрани средства ще бъдат дарени на Фондация „Една от 8“, която развива програми за ранна диагностика и цялостна грижа за жени с рак на гърдата и техните близки - преди, по време и след лечението. Даренията ще осигурят конкретна и навременна помощ - тюрбани за жени в химиотерапия, първични протези, специализирани сутиени, информационни материали и „Розова чанта“ с необходимите пособия.