Асистентът на Конте: Има безпокойство, защото мачовете са много

След новите контузии на Матео Политано и Амир Рахмани, асистентът на Антонио Конте, Кристиан Стелини акцентира върхъ скъсената скамейка заради възникналите контузии в отбора му. Напрежението върху „партенопеите“ се покачи след три поредни равенства срещу Верона, Интер и Парма, които ги свлякоха надолу в класирането и ги отдалечиха от лидерите, но сега те отново са обратно в играта. Ранният гол на Станислав Лоботка се оказа достатъчен за победата над Сасуоло, като това беше първото попадение на халфа от над три години. Успехът обаче дойде на висока цена. Елиф Елмас напусна терена със световъртеж, а по-тревожно беше, че Рахмани и Политано получиха мускулни травми. Нападателят дори трябваше да остане на терена в добавеното време, тъй като всички смени бяха изчерпани.

„Елмас почувства световъртеж, вероятно заради грипни симптоми, така че не е контузия. За Политано и Рахмани обаче ще има прегледи през следващите дни. Щастливи сме от победата, постигната от отбор, който продължава да играе в трудна ситуация, но не знаем колко още можем да издържим така. Нямаме много останали играчи, а програмата е претоварена. Мисля, че Наполи е единственият отбор с девет мача през януари. Програмата е съставена лошо, не е възможно със Суперкупата на Италия да се съберат девет мача за 28 дни“, заяви Стелини, който отново води тима заради наказанието на Конте.

Наполи ще търси победата отново без Конте

Треньорът Конте отново беше принуден да гледа мача от трибуните, докато изтърпява наказанието си от два мача за оспорване на съдийско решение по време на равенството 2:2 с Интер.

„Играчите са психически нащрек, страдат, борят се и правят добри представяния. Но чисто физически е трудно да се играе само със 72 часа почивка между мачовете“, каза Стелини.

Наполи даде три нови жертви, но устоя на натиска на Сасуоло и се върна към победите

Възможностите за ротация в състава на Наполи са сведени до минимум заради кризата с контузени, която извади от строя Давид Нерес, Андре-Франк Замбо Ангиса, Ромелу Лукаку, Кевин Де Бройне, Били Гилмор и Алекс Мерет.

„Нямаме много играчи, така че със сигурност трябва да обсъдим това с клуба“, добави Стелини,.

"Antonio Conte can't be happy... (Napoli) keep losing two players a game, it's not normal."@T_Deeney, Nigel Reo-Coker and @IFTVMarco react to Napoli's narrow win vs. Sassuolo 🔵 pic.twitter.com/TExxJrF3UT — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) January 17, 2026

Помощник-треньорът бе запитан дали това означава, че клубът може да продаде някои от играчите, които не получават игрово време дори по време.

„Вероятно да, ако някои играчи не се използват, значи има причина за това… Нуждаем се от повече футболисти, за да подсилим състава, в противен случай ще трябва да прибягваме до юношеската академия. Имаме достатъчно хора в защита, но в халфовата линия и в атака просто не правим никакви ротации. Очакваме скорошното завръщане на Давид Нерес, но не сме сигурни кога ще се върнат останалите. Нуждаем се от играчи, треньорът и клубът ще направят оценка. Има безпокойство, защото мачовете са много. Въпросът е чисто количествен, а не на избор. Нещо трябва да се направи, това е планирано“, ззавърши Стелини