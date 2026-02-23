Радослав Росенов тръгва към петата си Купа “Странджа”

Над 350 боксьори, представители на 35 държави от пет континента, сред които редица олимпийски, световни и континентални шампиони и медалисти ще кръстосат ръкавици в 77-мото издание на купа "Странджа".

Най-старият международен турнир по бокс в Европа стартира в понеделник, 23 февруари. Очакванията са за зрелищни сблъсъци още от първия ден на надпреварата, в който на ринга в зала "София" ще се качат цели десетима българи.

Сред тях е и носителят на купа "Странджа" в последните четири години Радослав Росенов. Бронзовият медалист от световното първенство в Ливърпул ще се изправи срещу азера Таги Насибов в категория до 60 килограма. Мачът му е десети на ринг "А" във вечерната програма и се очаква да започне около 20:30 часа.

Официалното откриване е в понеделник от 18:00 часа. Очакваме ви.

Изпращаме ви програмата за понеделник, 23 февруари, както и списъка с първите мачове на българските боксьори.