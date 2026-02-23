Популярни
  • 23 фев 2026 | 04:20
  • 203
  • 0
Десето място за кадетките ни на сабя на Европейското в Тбилиси

Българският отбор на сабя за кадетки в състав Ралица Гаджева, Габриела Георгиева, Теодора Янкова и Дора Христова се класира на десето място на Европейското първенство по фехтовка в Тбилиси (Грузия). В турнира участваха 14 тима.

В първия кръг на елиминациите българките отстъпиха пред Румъния с 41:45. В срещите за разпределение на местата от 9-о до 16-о Гаджева, Георгиева, Янкова и Христова победиха Испания с 45:30, отстъпиха пред Гърция с 43:45 и заеха десета позиция в крайното класиране.

В отборната надпревара на шпага за мъже Християн Василев, Даниел Куртаков, Габриел Петров и Максим Михайлов се класираха на 16-о място от 29 отбора. В първия кръг на елиминациите те победиха Австрия с 40:39. В срещата за място в топ 8 шпажистите загубиха от Швейцария с 25:45. В двубоите за разпределение на местата от 9-о до 16-о българите отстъпиха пред Турция с 39:45, след това пред Чехия с 30:45 и в срещата за 15-16-а позиция пред Полша с 36:45.

Утре Европейското първенство продължава с отборните надпревари на кадети рапира, кадетки шпага и кадети сабя.

СНИМКА: Българска федерация по фехтовка// FACEBOOK

