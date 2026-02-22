Популярни
38-годишният Яго Аспас докара Селта на позиция за евротурнирите

  • 22 фев 2026 | 21:36

  • 22 фев 2026 | 21:36
  • 729
  • 0
38-годишният Яго Аспас докара Селта на позиция за евротурнирите

Тимът на Селта се изкачи до шесто място в Ла Лига след домакински успех с 2:0 над Майорка в среща от 25-ия кръг. Ветеранът Яго Аспас реализира и двата гола - в 85-ата от дузпа и после в добавеното време. Така отборът от Виго се възползва от загубата на Еспаньол в събота и вече е на позиция, която отново би го класирала за евротурнирите.

Селта нямаше победа в първенството в четири поредни кръга, но сега даде всичко от себе си и сложи край на тази серия. Футболистите нач отбора от Галисия прегази опонента си, но дълго време не успяваха да отбележат гол. Домакините завършиха с 20 удара към вратата на Майорка, докато гостите останаха са един единствен - при това неточен.

Натискът даде резултат чак пет минути преди края, когато Борха Иглесиас спечели наказателен удар, който после Яспас превърна в гол за 1:0.

38-годишният нападател добави второ попадение в петата минута на продължението за крайното 2:0.

За Майорка това е трета последователна загуба и съставът остава в зоната на изпадащите.

