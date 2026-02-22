Късен гол срещу 10 от Уувърхамптън даде живец на Кристъл Палас

Кристъл Палас постигна втора победа в последните си 16 мача във всички турнири, след като надделя с 1:0 над Уулвърхамптън на “Селхърст Парк”. “Вълците”, които са на последно място, играха добре през първата част, но пропуснаха дузпа, а малко след като измина час игра, останаха с човек по-малко. Еван Гесон донеса победата на “орлите” в 90-ата минута.

“Вълците” стояха доста добре преди почивката и изглеждаха като по-опасният отбор. Въпреки това Палас имаше чудесна възможност да поведе, но удар на Пино срещна гредата. В 41-вата минута Уулвърхамптън получи дузпа, след като Уортън фаулира Мане. Хендерсън обаче спаси удара от бялата точка на Арокодаре и запази нулевото равенство.

Dean Henderson with the penalty save!



The @CPFC captain keeps out Tolu Arokodare's effort from the spot to prevent Wolves taking the lead 🧤 pic.twitter.com/HfHggdysXm — Premier League (@premierleague) February 22, 2026

В 61-вата минута Уулвърхамптън остана с човек по-малко, след като Крейчи получи нелеп втори жълт картон заради това, че изрита топката. Кристъл Палас се възползва от численото си предимство чак в 90-ата минута, когато Еван Гесон, който се появи като резерва, стреля в близкия ъгъл, след като засече центриране по земя на Мичъл. Това е първи гол на нападателя в Премиър лийг.

Снимки: Imago