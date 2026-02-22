Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  3. Късен гол срещу 10 от Уувърхамптън даде живец на Кристъл Палас

Късен гол срещу 10 от Уувърхамптън даде живец на Кристъл Палас

  • 22 фев 2026 | 18:34
  • 961
  • 0

Кристъл Палас постигна втора победа в последните си 16 мача във всички турнири, след като надделя с 1:0 над Уулвърхамптън на “Селхърст Парк”. “Вълците”, които са на последно място, играха добре през първата част, но пропуснаха дузпа, а малко след като измина час игра, останаха с човек по-малко. Еван Гесон донеса победата на “орлите” в 90-ата минута.

“Вълците” стояха доста добре преди почивката и изглеждаха като по-опасният отбор. Въпреки това Палас имаше чудесна възможност да поведе, но удар на Пино срещна гредата. В 41-вата минута Уулвърхамптън получи дузпа, след като Уортън фаулира Мане. Хендерсън обаче спаси удара от бялата точка на Арокодаре и запази нулевото равенство.

В 61-вата минута Уулвърхамптън остана с човек по-малко, след като Крейчи получи нелеп втори жълт картон заради това, че изрита топката. Кристъл Палас се възползва от численото си предимство чак в 90-ата минута, когато Еван Гесон, който се появи като резерва, стреля в близкия ъгъл, след като засече центриране по земя на Мичъл. Това е първи гол на нападателя в Премиър лийг.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Вердер отказа турне в САЩ заради извършените от ICE убийства

Вердер отказа турне в САЩ заради извършените от ICE убийства

  • 22 фев 2026 | 15:31
  • 1004
  • 2
Директор на Тотнъм обясни защо в клуба са избрали Тудор и призна, че хърватинът може да остане по-дълго

Директор на Тотнъм обясни защо в клуба са избрали Тудор и призна, че хърватинът може да остане по-дълго

  • 22 фев 2026 | 15:30
  • 1779
  • 2
Халф на Лацио е със счупена ключица

Халф на Лацио е със счупена ключица

  • 22 фев 2026 | 15:23
  • 577
  • 1
Вторият състав на Реал Мадрид не отговори на очакванията и провали плана за ротации

Вторият състав на Реал Мадрид не отговори на очакванията и провали плана за ротации

  • 22 фев 2026 | 14:57
  • 1474
  • 7
Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

  • 22 фев 2026 | 17:55
  • 29628
  • 38
Киву похвали левачката на Димарко и потвърди за завръщането на важен играч

Киву похвали левачката на Димарко и потвърди за завръщането на важен играч

  • 22 фев 2026 | 14:45
  • 1717
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с ключов обрат срещу ЦСКА 1948 в борбата за титлата! ВАР с куп намеси в Бистрица

Левски с ключов обрат срещу ЦСКА 1948 в борбата за титлата! ВАР с куп намеси в Бистрица

  • 22 фев 2026 | 18:42
  • 136109
  • 621
Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

Ливърпул догони Челси и Манчестър Юнайтед след гол в 97-ата минута

  • 22 фев 2026 | 17:55
  • 29628
  • 38
Веласкес: Напълно заслужено победихме

Веласкес: Напълно заслужено победихме

  • 22 фев 2026 | 19:04
  • 3150
  • 17
Тотнъм 1:2 Арсенал, гол на Гьокереш в началото на втората част

Тотнъм 1:2 Арсенал, гол на Гьокереш в началото на втората част

  • 22 фев 2026 | 19:22
  • 9018
  • 11
САЩ срази Канада след продължение и е новият олимпийски шампион!

САЩ срази Канада след продължение и е новият олимпийски шампион!

  • 22 фев 2026 | 17:33
  • 23990
  • 36
Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

  • 22 фев 2026 | 19:14
  • 14131
  • 38