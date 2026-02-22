Популярни
  Милано - Кортина 2026
  Тежка новина за Айлин Гу минути след олимпийската титла

Тежка новина за Айлин Гу минути след олимпийската титла

  22 фев 2026
  • 662
  • 0
Тежка новина за Айлин Гу минути след олимпийската титла

Айлийн Гу спечели златния медал в дисциплината халфпайп, което я направи най-титулуваната олимпийка по ски свободен стил в историята, а след това научи сърцераздирателната новина за смъртта на баба ѝ.

Китайката се разплака на пресконференция след състезанието в Ливиньо, докато описваше как баба ѝ Гочжън Фън я е вдъхновила.

Айлийн Гу вече е най-успешната фрийстайл скиорка на олимпиади
Айлийн Гу вече е най-успешната фрийстайл скиорка на олимпиади

„Много хора просто се носят през живота, но тя беше като параход. Тази жена командваше живота, хвана го за юздите и го превърна в това, което искаше да бъде“, каза 22-годишната Гу, цитирана от агенция Ройтерс.

Родената в Америка Гу избра да представлява родината на майка си и баба си - Китай, на Олимпийските игри.

Айлийн Гу преодоля падане и се класира за финала на слоупстайл в ските свободен стил
Айлийн Гу преодоля падане и се класира за финала на слоупстайл в ските свободен стил

Китайката увеличи броя на медалите си от две Олимпиади на шест. Тя каза, че с баба й са обсъждали участието ѝ на Игрите в Милано-Кортина.

„Не ѝ обещах, че ще спечеля, но ѝ обещах, че ще бъда смела, както тя е била смела. И затова продължавам да споменавам тази тема, защото трябва да бъда смела и да поемам рискове. Всъщност това се връща към обещанието, което дадох на баба си. Наистина съм щастлива, че успях да го спазя и се надявам да я направя горда, но сега е и наистина труден момент за мен“, завърши Гу.

