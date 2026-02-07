Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Переа титуляр срещу Ботев (Вр), Левски с пет промени в състава - на живо от "Герена" с атмосферата преди мача
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Айлийн Гу преодоля падане и се класира за финала на слоупстайл в ските свободен стил

Айлийн Гу преодоля падане и се класира за финала на слоупстайл в ските свободен стил

  • 7 фев 2026 | 16:30
  • 246
  • 0
Айлийн Гу преодоля падане и се класира за финала на слоупстайл в ските свободен стил

Двукратната олимпийска шампионка Айлийн Гу преодоля падане в първия манш в дисциплината слоупстайл в ските свободен стил на Олимпийските игри в Милано-Кортина, класирайки се за финалите след силна втора част от състезанието.

Представителката на Китай, която е родена в Сан Франциско, влезе в сериозна битка за първото място с настоящата златна медалистка Матилде Гремо. Швейцарката завърши първа в квалификациите в Ливиньо и се класира за финала с най-добър резултат - 79.15 точки. Айлийн Гу има 75.30 точки, а трета се нареди американката Кърсти Мюир (64.98).

Айлийн Гу загуби равновесие в началото на първия манш и се подхлъзна още в самото начало. 22-годишната китайка пое по-безопасен маршрут в следващата част от надпреварата. В Пекин преди четири години Гу стана първата състезателка с общо три медала в ски свободния стил по време на Олимпиада. Тогава представителката на Китай стана шампионка в дисциплините биг еър и халфпайп и остана на второ място в слоупстайла.

Финалът ще се проведе на 9 февруари.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Федерика Бриньоне все още е под въпрос за първия старт в Кортина

Федерика Бриньоне все още е под въпрос за първия старт в Кортина

  • 7 фев 2026 | 16:27
  • 265
  • 0
Сноубордистите ни започват борбата за отличия в Милано-Кортина утре

Сноубордистите ни започват борбата за отличия в Милано-Кортина утре

  • 7 фев 2026 | 16:24
  • 463
  • 0
Сестрите Йоберг се стремят към нов подиум в Милано - Кортина

Сестрите Йоберг се стремят към нов подиум в Милано - Кортина

  • 7 фев 2026 | 15:32
  • 529
  • 0
Фрида Карлсон триумфира в скиатлона на 20 км

Фрида Карлсон триумфира в скиатлона на 20 км

  • 7 фев 2026 | 15:31
  • 678
  • 1
Транспортен хаос на олимпийския празник

Транспортен хаос на олимпийския празник

  • 7 фев 2026 | 14:56
  • 645
  • 0
Ще даде ли тласък на туризма Олимпиадата

Ще даде ли тласък на туризма Олимпиадата

  • 7 фев 2026 | 14:51
  • 493
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

  • 7 фев 2026 | 16:55
  • 34414
  • 119
11-те на Левски и Ботев (Враца), Хуан Переа води атаката на "сините"

11-те на Левски и Ботев (Враца), Хуан Переа води атаката на "сините"

  • 7 фев 2026 | 16:23
  • 12913
  • 25
Арсенал 0:0 Съндърланд, Хавертц изчисти от голлинията след грешка на Рая

Арсенал 0:0 Съндърланд, Хавертц изчисти от голлинията след грешка на Рая

  • 7 фев 2026 | 17:01
  • 2884
  • 3
Барселона 0:0 Майорка, началните минути

Барселона 0:0 Майорка, началните минути

  • 7 фев 2026 | 17:15
  • 1496
  • 2
Уулвс 0:1 Челси, Коул Палмър откри резултата

Уулвс 0:1 Челси, Коул Палмър откри резултата

  • 7 фев 2026 | 16:59
  • 1006
  • 0
Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

  • 7 фев 2026 | 14:28
  • 31127
  • 111