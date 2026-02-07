Айлийн Гу преодоля падане и се класира за финала на слоупстайл в ските свободен стил

Двукратната олимпийска шампионка Айлийн Гу преодоля падане в първия манш в дисциплината слоупстайл в ските свободен стил на Олимпийските игри в Милано-Кортина, класирайки се за финалите след силна втора част от състезанието.

Представителката на Китай, която е родена в Сан Франциско, влезе в сериозна битка за първото място с настоящата златна медалистка Матилде Гремо. Швейцарката завърши първа в квалификациите в Ливиньо и се класира за финала с най-добър резултат - 79.15 точки. Айлийн Гу има 75.30 точки, а трета се нареди американката Кърсти Мюир (64.98).

Айлийн Гу загуби равновесие в началото на първия манш и се подхлъзна още в самото начало. 22-годишната китайка пое по-безопасен маршрут в следващата част от надпреварата. В Пекин преди четири години Гу стана първата състезателка с общо три медала в ски свободния стил по време на Олимпиада. Тогава представителката на Китай стана шампионка в дисциплините биг еър и халфпайп и остана на второ място в слоупстайла.

Финалът ще се проведе на 9 февруари.