Ивайло Петков: Късмет е силно казано, слаби отбори няма

Спортният директор на Арда (Кърджали) Ивайло Петков даде мнението си след жребия за Sesame Купа на България. Съперник на тима на Александър Тунчев на полуфиналите ще бъде Локомотив (Пловдив).

"Късмет е силно казано. Локомотив е преди нас, тук слаби отбори няма. Да, не ни се падна Лудогорец или ЦСКА, но ние гоним целите си. Ние имаме цели и задачи - класиране в европейските турнири. Дали през първенството или през купата. Нищо не се знае, има финал, ако продължим, реално са три мача. И двете цели гоним", каза бившият национал.