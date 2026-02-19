Популярни
Берое пусна билетите за мача срещу Арда

  • 19 фев 2026 | 10:25
Билетите за срещата от 22-рия кръг на efbet Лига между Берое и Арда в Стара Загора вече са в продажба. Цената на талоните е 7.50 евро, ако бъдат закупени предварително и в деня на срещата. Пропуските за VIP зоната са на цена от 25.50 евро.

За гостуващите фенове цените са същите и ще се предлагат онлайн или на касата пред сектор "Гости". Входът за лица до 14 и над 70 години ще бъде безплатен, но всички лица до 16 години трябва да бъдат с придружител и попълнена декларация. Всички привърженици са длъжни да носят документ за самоличност.

Относно организацията за достъп старозагорци уточняват, че всички привърженици на Берое ще могат да влизат от южните входове на стадиона, както и от северозападния вход. Привърженици на гостуващия отбор ще могат да използват единствено сектор "Гости" от западната страна на стадиона.

Двубоят е насрочен за 22 февруари от 14:15 часа на стадион "Берое".

