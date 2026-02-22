Жаилтон Алмейда подписа с руска организация дни след освобождаването си от UFC

Жаилтон Алмейда вече има нов дом в света на смесените бойни изкуства - Русия.

Десет дни след като беше освободен от UFC, Алмейда (22-5) подписа договор с руската организация "Absolute Championship Akhmat" (ACA). Новината беше обявена в събота от самата организация в социалната мрежа Telegram.

Не е ясно какви други възможности са били разгледани по време на краткия му престой като свободен агент, но според американски медии, са проведени кратки разговори с PFL.

34-годишният Алмейда доминираше през по-голямата част от кариерата си в UFC. Въпреки това, две поредни загуби и поредица доведоха до прекратяването на договора му с организацията. Единствените му поражения в UFC бяха от Ризван Куниев (който по-късно даде положителна допинг проба), Александър Волков и Къртис Блейдс.

Победите на Алмейда в UFC включват успехи над Данило Маркес, Паркър Портър, Антон Туркал, Шамил Абдурахимов, Жаирзиньо Розенструйк, Дерик Люис, Александър Романов и Сергей Спивак.

Към момента не е ясно кога, къде и срещу кого ще дебютира Алмейда. Настоящият шампион на ACA в тежка категория е Алихан Вахаев (15-3), който за последно се състезава през ноември, 2025-а.