Слоун Стивънс и Джоузи Алтидор се развеждат

  • 22 фев 2026 | 11:57
Бившата шампионка по тенис от Откритото първенство на САЩ Слоун Стивънс и бившата звезда в американския футбол Джоузи Алтидор прекратяват брака си след четири години заедно, съобщава АП.

Стивънс, която спечели Откритото първенство на САЩ през 2017 година, публикува история в Инстаграм, в която съобщи за раздялата.

„Джози и аз решихме да прекратим брака си“, се казва в публикацията. „С мир преминавам през този преход, с взаимно уважение и любезно ви моля за поверителност през това време. Благодаря ви за любовта, разбирането и продължаващата подкрепа“, написа американката.

32-годишната Стивънс беше и финалистка на "Ролан Гарос" през 2018 година. 36-годишният Алтидор отбеляза 42 гола в 115 мача за мъжкия национален отбор по футбол на САЩ от 2007 до 2019 година и има дълга професионална кариера в МЛС и в чужбина, като е бил футболист на английския Съндърланд, испанския Виляреал и нидерландския АЗ Алкмаар.

