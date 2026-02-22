Хоакин Бъкли и Шон Брейди оглавяват бойна гала в Лас Вегас

Интригуващ сблъсък в полусредна категория ще бъде черешката на тортата в програмата на UFC за месец април.

Шон Брейди и Хоакин Бъкли ще се изправят един срещу друг в главния двубой на UFC Fight Night 274. Галавечерта ще се проведе на 25-и април в „Meta APEX“ в Лас Вегас, съобщиха от организацията в събота.

Брейди (18-2 MMA, 8-2 UFC) ще се опита да се върне на победния път след бързата си загуба с технически нокаут от Майкъл Моралес през ноември. Това поражение прекъсна серията му от три поредни победи, в която той надделя над бойци като Келвин Гастелъм, Гилбърт Бърнс и Леон Едуардс.

Бъкли (21-7 MMA, 11-5 UFC) също ще търси реванш пред феновете след загуба в последния си двубой. Той се би за последно през юни, когато отстъпи с единодушно съдийско решение на Камару Усман.

Поражението сложи край на впечатляваща серия от шест поредни успеха, включваща победи над Колби Ковингтън, Стивън Томпсън и Висенте Луке.