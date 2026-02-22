UFC организира битка между двама съотборници

Двама съотборници ще се изправят един срещу друг в главния двубой на UFC Fight Night 272.

Членовете на "American Top Team", Ренато Мойкано и Крис Дънкан, ще премерят сили в пет-рундов двубой на 4-и април в "Meta APEX" в Лас Вегас, съобщиха от организацията в събота.

Ренато Мойкано (20-7-1 MMA, 12-7 UFC) ще се опита да прекъсне серия от две поредни загуби. Преди тези две поражения бразилецът беше в поредица от четири победи, а оттеглянето в последния момент на Арман Царукян му осигури мач за титлата срещу Ислам Махачев през януари 2025 г. В този двубой обаче Мойкано беше бързо отказан чрез събмишън още в първия рунд. Той се завърна през юни, но загуби с единодушно съдийско решение от Бенеил Дариуш.

Крис Дънкан (15-2 MMA, 6-1 UFC) се намира в силна серия от четири последователни победи, включително две отличия за „Представяне на вечерта“ срещу Боладжи Оки и Матеуш Ребецки. Последната му битка беше през декември, когато той отказа Терънс Маккини само за 2 минути и 30 секунди.