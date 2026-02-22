Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Благой Иванов изведе Сергей Спивак до победа в Хюстън

Благой Иванов изведе Сергей Спивак до победа в Хюстън

  • 22 фев 2026 | 11:23
  • 275
  • 0
Благой Иванов изведе Сергей Спивак до победа в Хюстън

Благой Иванов бе в ъгъла на победител от бойната галавечер UFC Хюстън, която се проведе по-рано днес в “Toyota Center” в столицата на Тексас. 

Камерите на събитието уловиха Багата, който даваше наставления на Сергей Спивак по пътя му към победа с единодушно съдийско решение над Анте Делия. С този успех молдовеца изплува от серия от две поредни поражения. Иванов и Спивак са тренировъчни партньори в залата за бойни спортове “Porrada” в Лас Вегас, където са тренирали и имена като Александър Волков и Магомед Анкалаев. 

Багата и Спивак имат и общи корени в бойните спортове - и двамата са започнали пътя си със самбо. 

Припомняме, че наскоро изтече допинг наказанието на Благой Иванов и много скоро може да го видим и в ММА клетката или в битка в друг професионален боен спорт.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Мелкизаел Коста си заслужи бонус с впечатляващ нокаут в Хюстън

Мелкизаел Коста си заслужи бонус с впечатляващ нокаут в Хюстън

  • 22 фев 2026 | 08:58
  • 409
  • 0
Урош Медич записа десети нокаут в UFC и поиска битка в Белград

Урош Медич записа десети нокаут в UFC и поиска битка в Белград

  • 22 фев 2026 | 08:41
  • 602
  • 0
Стрикланд нокаутира Ернандес и предизвика Чимаев

Стрикланд нокаутира Ернандес и предизвика Чимаев

  • 22 фев 2026 | 08:27
  • 1675
  • 1
Раян Гарсия надделя над Марио Бариос и вече е легитимен шампион

Раян Гарсия надделя над Марио Бариос и вече е легитимен шампион

  • 22 фев 2026 | 08:14
  • 5363
  • 0
Две титли и седем медала за българските представители на "Дракула Оупън"

Две титли и седем медала за българските представители на "Дракула Оупън"

  • 22 фев 2026 | 01:25
  • 1302
  • 0
Дейвид Бенавидес и Жилберто Рамирес получиха дата за битка в Лас Вегас

Дейвид Бенавидес и Жилберто Рамирес получиха дата за битка в Лас Вегас

  • 21 фев 2026 | 15:27
  • 524
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 почисти терена в Бистрица

ЦСКА 1948 почисти терена в Бистрица

  • 22 фев 2026 | 11:22
  • 10320
  • 48
Бранител преподписа с Естудиантес и идва под наем в ЦСКА

Бранител преподписа с Естудиантес и идва под наем в ЦСКА

  • 22 фев 2026 | 10:45
  • 6864
  • 8
Пет медала ще бъдат раздадени в последния ден на Милано – Кортина 2026

Пет медала ще бъдат раздадени в последния ден на Милано – Кортина 2026

  • 22 фев 2026 | 07:56
  • 8103
  • 2
Сблъсък на титаните в спор за олимпийското злато в мъжкия хокей

Сблъсък на титаните в спор за олимпийското злато в мъжкия хокей

  • 22 фев 2026 | 07:08
  • 14240
  • 33
Римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета ще е арена на закриването на Милано - Кортина 2026

Римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета ще е арена на закриването на Милано - Кортина 2026

  • 22 фев 2026 | 08:42
  • 5395
  • 0
Трагедия в Бургас! Почина 16-годишен плувец

Трагедия в Бургас! Почина 16-годишен плувец

  • 22 фев 2026 | 11:26
  • 2533
  • 2