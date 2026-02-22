Благой Иванов изведе Сергей Спивак до победа в Хюстън

Благой Иванов бе в ъгъла на победител от бойната галавечер UFC Хюстън, която се проведе по-рано днес в “Toyota Center” в столицата на Тексас.

Камерите на събитието уловиха Багата, който даваше наставления на Сергей Спивак по пътя му към победа с единодушно съдийско решение над Анте Делия. С този успех молдовеца изплува от серия от две поредни поражения. Иванов и Спивак са тренировъчни партньори в залата за бойни спортове “Porrada” в Лас Вегас, където са тренирали и имена като Александър Волков и Магомед Анкалаев.

Багата и Спивак имат и общи корени в бойните спортове - и двамата са започнали пътя си със самбо.

Припомняме, че наскоро изтече допинг наказанието на Благой Иванов и много скоро може да го видим и в ММА клетката или в битка в друг професионален боен спорт.