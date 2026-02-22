Виктор Уембаняма поведе Сан Антонио за победата срещу Сакраменто

Грейсън Алън вкара 27 точки при завръщането си след отсъствие от четири мача при успеха на Финикс срещу Орландо със 113:110 след продължение в мач от НБА. Победната тройка в края вкара Джейлън Грийн, а тимът преодоля контузията на Дайлън Бруукс. Килин Гилеспи добави 19 точки за Сънс. Дезмънд Бейн завърши с 34 точки за Орландо, Паоло Банчеро вкара 26, а Картър - 15.

Джейлън Брънсън вкара победния кош да Ню Йорк Никс 29,5 секунди преди края срещу Фюстън със 108:106, като тимът навакса изоставане от 18 точки.

НБА продължи с шест мача

Джордан Пуул отбеляза 23 точки, като в тима му седем души записаха двуцифрен брой точки при успеха на Ню Орлиънс срещу Филаделфия със 126:111. Зион Уилямсън добави 21, осем асестенции, шест борби и три откраднати топки. Садик Бей вкара 20, ДеАндре Джордан помогна с 15 точки. Тайръз Макси поведе Сиксърс с 27 точки, седем асистенции и пет откраднати топки, но успя при само 9 от 23 опита за стрелба от полето. Кели Оубър Джуниър добави 25 точки за Филаделфия, който загуби осем от последните си девет срещи без Жоел Ембийд.

Андрю Уигинс завърши с 28 точки, а Норман Пауъл - с 25 за домакините Маями, които победиха Мемфис със 136:120. Тимът вече има баланс 17:11 у дома. Бам Адебайо имаше сравнително по-скромен принос с 13 точки, което е с пет по-малко от средното му за сезона. Мемфис бе воден от Джи Джи Джаксън с 28 точки от пейката, Джейлън Уелс се отчете с 25.

Джейлън Дурън направи 26 точки и спечели 13 борби, а Кейд Кънингам и Тобиас Харис вкараха по 18 за победата на гостуващия Детройт над Чикаго със 126:110. Чикаго вече влезе в най-лошата си серия от осем поредни поражения. Дънкан Робинсън със 17 и Пол Рийд с 15 също блестяха за Пистънс. Джош Гиди от Чикаго завърши с 27 точки, Матас Бузелис, Исак Окоро и Джейлън Смит отбеляза по 15 за "биковете".

Виктор Уембаняма се отличи с 28 точки, 15 борби, шест асистенции и четири чадъра и беше лидер за Сан Антонио при успеха срещу Сакраменто със 139:122. Стефон Касъл, Келдън Джонсън и Де'Арон Фокс добавиха по 18 точки за Спърс, Харисън Барнс реализира 14, а Дайлън Харпър - 12. Кийгън Мъри и ДеМар ДеРоузън вкараха по 20 за Сакраменто, който загуби 16 пореден мач, което е анти-рекорд за клуба. Малик Монк завърши с 19, а Максим Рейно с 16 точки и 12 борби.