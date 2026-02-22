Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Виктор Уембаняма поведе Сан Антонио за победата срещу Сакраменто

Виктор Уембаняма поведе Сан Антонио за победата срещу Сакраменто

  • 22 фев 2026 | 10:52
  • 278
  • 0
Виктор Уембаняма поведе Сан Антонио за победата срещу Сакраменто

Грейсън Алън вкара 27 точки при завръщането си след отсъствие от четири мача при успеха на Финикс срещу Орландо със 113:110 след продължение в мач от НБА. Победната тройка в края вкара Джейлън Грийн, а тимът преодоля контузията на Дайлън Бруукс. Килин Гилеспи добави 19 точки за Сънс. Дезмънд Бейн завърши с 34 точки за Орландо, Паоло Банчеро вкара 26, а Картър - 15.

Джейлън Брънсън вкара победния кош да Ню Йорк Никс 29,5 секунди преди края срещу Фюстън със 108:106, като тимът навакса изоставане от 18 точки.

НБА продължи с шест мача
НБА продължи с шест мача

Джордан Пуул отбеляза 23 точки, като в тима му седем души записаха двуцифрен брой точки при успеха на Ню Орлиънс срещу Филаделфия със 126:111. Зион Уилямсън добави 21, осем асестенции, шест борби и три откраднати топки. Садик Бей вкара 20, ДеАндре Джордан помогна с 15 точки. Тайръз Макси поведе Сиксърс с 27 точки, седем асистенции и пет откраднати топки, но успя при само 9 от 23 опита за стрелба от полето. Кели Оубър Джуниър добави 25 точки за Филаделфия, който загуби осем от последните си девет срещи без Жоел Ембийд.

Андрю Уигинс завърши с 28 точки, а Норман Пауъл - с 25 за домакините Маями, които победиха Мемфис със 136:120. Тимът вече има баланс 17:11 у дома. Бам Адебайо имаше сравнително по-скромен принос с 13 точки, което е с пет по-малко от средното му за сезона. Мемфис бе воден от Джи Джи Джаксън с 28 точки от пейката, Джейлън Уелс се отчете с 25.

Джейлън Дурън направи 26 точки и спечели 13 борби, а Кейд Кънингам и Тобиас Харис вкараха по 18 за победата на гостуващия Детройт над Чикаго със 126:110. Чикаго вече влезе в най-лошата си серия от осем поредни поражения. Дънкан Робинсън със 17 и Пол Рийд с 15 също блестяха за Пистънс. Джош Гиди от Чикаго завърши с 27 точки, Матас Бузелис, Исак Окоро и Джейлън Смит отбеляза по 15 за "биковете".

Виктор Уембаняма се отличи с 28 точки, 15 борби, шест асистенции и четири чадъра и беше лидер за Сан Антонио при успеха срещу Сакраменто със 139:122. Стефон Касъл, Келдън Джонсън и Де'Арон Фокс добавиха по 18 точки за Спърс, Харисън Барнс реализира 14, а Дайлън Харпър - 12. Кийгън Мъри и ДеМар ДеРоузън вкараха по 20 за Сакраменто, който загуби 16 пореден мач, което е анти-рекорд за клуба. Малик Монк завърши с 19, а Максим Рейно с 16 точки и 12 борби.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

НБА продължи с шест мача

НБА продължи с шест мача

  • 22 фев 2026 | 06:20
  • 4444
  • 0
Цървена звезда грабна за шести пореден път Купата на Сърбия "Радивой Корач"

Цървена звезда грабна за шести пореден път Купата на Сърбия "Радивой Корач"

  • 21 фев 2026 | 23:48
  • 1789
  • 0
Нестор Несторов: Забавлението и усмивките на децата са основният ни стимул

Нестор Несторов: Забавлението и усмивките на децата са основният ни стимул

  • 21 фев 2026 | 23:26
  • 410
  • 1
Теди Буков: Съживяваме се като спортна нация

Теди Буков: Съживяваме се като спортна нация

  • 21 фев 2026 | 23:07
  • 1571
  • 0
Кой какво каза след напрегнатото шоу между Балкан и Черно море Тича

Кой какво каза след напрегнатото шоу между Балкан и Черно море Тича

  • 21 фев 2026 | 22:37
  • 2800
  • 0
Олимпиакос преклони глава пред Панатинайкос на финала, Везенков се контузи

Олимпиакос преклони глава пред Панатинайкос на финала, Везенков се контузи

  • 21 фев 2026 | 22:23
  • 5599
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 почисти терена в Бистрица

ЦСКА 1948 почисти терена в Бистрица

  • 22 фев 2026 | 11:22
  • 10175
  • 48
Бранител преподписа с Естудиантес и идва под наем в ЦСКА

Бранител преподписа с Естудиантес и идва под наем в ЦСКА

  • 22 фев 2026 | 10:45
  • 6811
  • 8
Пет медала ще бъдат раздадени в последния ден на Милано – Кортина 2026

Пет медала ще бъдат раздадени в последния ден на Милано – Кортина 2026

  • 22 фев 2026 | 07:56
  • 8084
  • 2
Сблъсък на титаните в спор за олимпийското злато в мъжкия хокей

Сблъсък на титаните в спор за олимпийското злато в мъжкия хокей

  • 22 фев 2026 | 07:08
  • 14217
  • 33
Римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета ще е арена на закриването на Милано - Кортина 2026

Римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета ще е арена на закриването на Милано - Кортина 2026

  • 22 фев 2026 | 08:42
  • 5386
  • 0
Трагедия в Бургас! Почина 16-годишен плувец

Трагедия в Бургас! Почина 16-годишен плувец

  • 22 фев 2026 | 11:26
  • 2505
  • 2