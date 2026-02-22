Следете НБА на живо със Sportal.bg: Играе се първия мач тази нощ

В ранните часове на 22-ри февруари (неделя) НБА на САЩ и Канада предлага скромна програма от шест мача. Sportal.bg ви предлага да проследите тяхното развитие в реално време. Преди техния старт убедителни лидери продължават да са Оклахома Сити Тъндър с 43 победи и 14 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с 41 успеха и 13 поражения (Източна конференция), като само Пистънс ще имат ангажимент тази нощ.

Програмната схема откриха в полунощ отборите на Финикс Сънс и Орландо Меджик. И двата тима продължават борбата си за директно класиране за плейофите, като преди началото на двубоя си заемат седмите места в двете конференции.

За 2:00 часа е заложен сблъсъкът между Ню Орлиънс Пеликанс и Филаделфия 76ърс. “Пеликаните” на практика не се борят за нищо, тъй като започват вечерта на предпоследното място на Запад и трябва да наваксват цели 14 победи при оставащи 25 мача до края на редовния сезон, за да стане чудото и да попаднат в плей-ин турнира. Двубоят е много по-важен за Филаделфия, тъй като показателите им могат да бъдат изравнени от Орландо при победа в по-ранния мач.

Час по-късно стартират цели три от сблъсъците, като в един от тях Маями Хийт приема Мемфис Гризлис. “Гризлитата” са непосредствено зад Портланд в Западната конференция и въпреки сериозното изоставане те имат цели три мача в запас, което означава, че имат напълно реалистичен шанс да се класират за плей-ин турнира. “Жегите” от своя страна се намират в “златната среда” на Изток, където би трябвало да направят много лоша серия до края, за да изпаднат от топ 10, но все още мъждукат надеждите за директно класиране в плейофите.

По същото време Сан Антонио Спърс е домакин на един от най-посредствените отбори в асоциацията този сезон – Сакраменто Кингс. “Шпорите” успяха да се откъснат на второто място в Западната конференция и ако сега успеят да вземат двата си мача, които имат в запас, дори биха могли да притиснат лидера Оклахома, правейки интересна битка за върха в последните месеци от редовния сезон. “Кралете” отдавна не се борят за нищо и са на дъното, като изостават на три победи от предпоследния Ню Орлиънс.

Може би най-интересният мач от този часови диапазон е домакинството на Чикаго Булс срещу Източния лидер Детройт Пистънс. 26 мача преди края “биковете” изглеждат все още далеч от плей-ин турнира, намирайки се на 12-ото място на Изток с изоставане от три победи спрямо десетия Шарлът, но един успех днес би могъл да даде начало на успешна серия, която да прерасне в силна пролет, кулминирала с щастлив край. Пистънс от своя страна вече започнаха да предвкусват триумфа в конференцията, тъй като имат преднина от цели 11 победи спрямо втория Бостън.

Последният мач от програмната схема трябва да започне около 3:30 часа. В него се изправят един срещу друг четвъртите от двете конференции Ню Йорк Никс и Хюстън Рокетс. Все пак Хюстън изглежда към момента с доста по-добра преднина в битката за директно класиране в плейофите на Запад, докато Никс към момента има още доста работа, преди да диша спокойно относно бъдещето си отвъд редовния сезон.