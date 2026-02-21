Нестор Несторов: Забавлението и усмивките на децата са основният ни стимул

Бранд мениджърът на Volkswagen Нестор Несторов е щастлив от провеждането на детския баскетболен турнир Volkswagen Cup, който за втора поредна година се превърна в празник за децата с интерес към играта с оранжевата топка.

"Много сме радостни, че втора поредна година успяваме да направим турнира Volkswagen Cup. Разликата в сравнение с миналата година е естествено в мащаба - близо 300 деца от 8 клуба играят тук, две възрастови групи. Виждате колко много родители, може би 500-600. Много сме щастливи, че това начинание се случва и се надяваме, разбира се, още доста години да сме заедно и то да се провежда.

Нашата основна цел е забавлението и усмивките на децата. Това е основният ни стимул. Надяваме се децата да се забавляват, но и да навлязат от малка възраст в ценносите на спорта, на конкуренцията, на работата и взаимодействието в екип. Тези отборни спортове наистина са от голяма полза", каза пред Sportal.bg Несторов.

Цялото интервю с Нестор Несторов можете да изгледате във видеото по-долу.