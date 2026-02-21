Теди Буков: Съживяваме се като спортна нация

Треньорът Теди Буков изрази радостта си от интереса към детския баскетболен турнир Volkswagen Cup, който се проведе днес в зала "Арена София".

"Първо искам да благодаря за това, че толкова много хора се отзоваха, особено в един снежен ден като днешния. Бяха абсолютно всички навреме, уважиха цялата инициатива. Смятам, че това е страхотен признак, че цялата нация се съживява чисто като спортен дух, защото си мисля, че през последните години позагубихме желанието си да посещаваме спортни събития.

Виждаме, че на един детски празник залата е пълна, освен това има и хора, които не са част от самия турнир, т.е. има деца, родители на други възрасти, които просто са дошли да уважат турнира, това е страхотно", сподели пред Sportal.bg Буков.

