Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Теди Буков: Съживяваме се като спортна нация

Теди Буков: Съживяваме се като спортна нация

  • 21 фев 2026 | 23:07
  • 204
  • 0

Треньорът Теди Буков изрази радостта си от интереса към детския баскетболен турнир Volkswagen Cup, който се проведе днес в зала "Арена София".

"Първо искам да благодаря за това, че толкова много хора се отзоваха, особено в един снежен ден като днешния. Бяха абсолютно всички навреме, уважиха цялата инициатива. Смятам, че това е страхотен признак, че цялата нация се съживява чисто като спортен дух, защото си мисля, че през последните години позагубихме желанието си да посещаваме спортни събития.

Виждаме, че на един детски празник залата е пълна, освен това има и хора, които не са част от самия турнир, т.е. има деца, родители на други възрасти, които просто са дошли да уважат турнира, това е страхотно", сподели пред Sportal.bg Буков.

Цялото интервю с Теди Буков можете да изгледате във видеото по-долу.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Късна драма и спорно отсъждане решиха големия сблъсък в Ботевград

Късна драма и спорно отсъждане решиха големия сблъсък в Ботевград

  • 21 фев 2026 | 21:08
  • 7658
  • 14
Мини Купа България 2026: Балкан и Академик Бултекс 99 се класираха на финал в първото издание на турнира

Мини Купа България 2026: Балкан и Академик Бултекс 99 се класираха на финал в първото издание на турнира

  • 21 фев 2026 | 20:32
  • 436
  • 0
Монтана надигра Рилски спортист

Монтана надигра Рилски спортист

  • 21 фев 2026 | 20:17
  • 313
  • 0
Кой какво каза след 1/2-финала Локомотив Пд - Рилски спортист

Кой какво каза след 1/2-финала Локомотив Пд - Рилски спортист

  • 21 фев 2026 | 19:15
  • 932
  • 0
Ден 3 от efbet Купа на България: Сериозна подкрепа за Черно море, лудост в "Арена Ботевград"

Ден 3 от efbet Купа на България: Сериозна подкрепа за Черно море, лудост в "Арена Ботевград"

  • 21 фев 2026 | 19:08
  • 6893
  • 5
Убийствен трилър и продължение определиха първия финалист за efbet Купа на България

Убийствен трилър и продължение определиха първия финалист за efbet Купа на България

  • 21 фев 2026 | 18:01
  • 6502
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

  • 21 фев 2026 | 19:26
  • 84867
  • 489
Янев за свой играч: Той е нешлифован диамант и изпълненията му могат да оставят хората без дъх

Янев за свой играч: Той е нешлифован диамант и изпълненията му могат да оставят хората без дъх

  • 21 фев 2026 | 19:58
  • 16907
  • 43
Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

  • 21 фев 2026 | 16:23
  • 56035
  • 80
Реал Мадрид се срина срещу средняк

Реал Мадрид се срина срещу средняк

  • 21 фев 2026 | 21:27
  • 22484
  • 268
Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

  • 21 фев 2026 | 15:52
  • 50545
  • 87
Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

  • 21 фев 2026 | 17:26
  • 11818
  • 13