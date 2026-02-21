Монтана надигра Рилски спортист

Настоящият шампион и носител на Купата на България Монтана 2003 надигра Рилски спортист със 71:64 (25:11, 15:20, 14:14, 17:19215) като домакин в зала "Младост" в среща от шестия кръг от втория етап в първенството на страната по баскетбол за жени. Двата състава са с еднакъв актив от по три победи и една загуба в този етап.

Домакините започнаха много концентрирано и натрупаха аванс от 19 точки – 25:6 още към края на първия период, който приключи при 25:11 в тяхна полза. Последва равностойна втора четвърт, в която Рилски спортист съкрати изоставането си под 10 точки на почивката - 40:31.

В хода на третата част Монтана 2003 дръпна с 16 точки и поддържаше комфортна преднина, за да води с 54:45 преди последните 10 минути. В тях баскетболистките на Рилски спортист се доближиха още до противника, но домакините удържаха водачеството и стигнаха до успеха.

Даниела Морийо-Уолън се отличи с 18 точки и 7 борби за Монтана 2003, а Дения Дейвис-Стюард оформи дабъл-дабъл от 10 точки и 12 борби. Радостина Христова допринесе за победата със 17 точки.

Ивана Бонева завърши с 19 точки и 4 борби за гостите от Самоков, докато Деница Манолова се включи с 15 точки и 6 борби.

За Рилски спортист сега предстои четвъртфинален сблъсък срещу словенския Цинкарна в Адриатическата лига. На 25 февруари българският тим ще бъде домакин, а на 3 март гостува в Целие. Монтана 2003 се класира директно за полуфиналите и очаква двубоя на 28 март срещу сръбския Партизан или хърватския Студио Загреб.

Снимка: БК "Монтана-2003" / Фейсбук