Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Резерва изстреля ЦСКА в Топ 3 срещу Славия с фамозен гол - на живо с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Лийдс
  3. Груев и Лийдс изпуснаха победата срещу Астън Вила

Груев и Лийдс изпуснаха победата срещу Астън Вила

  • 21 фев 2026 | 19:15
  • 1292
  • 0

Лийдс изигра отличен мач и завърши 1:1 при гостуването на Астън Вила. Йоркшърци водеха почти до края, но резервата Тами Ейбрахам изравни в 88-ата минута. Антон Щах даде преднина на тима на Даниел Фарке след великолепно изпълнение на фал в 31-ата минута. Илия Груев отново бе титуляр за Лийдс и остана на терена до края на двубоя. Той можеше да се разпише през първата част, но негов удар мина близо до вратата. В края на срещата той получи жълт картон, след като спря опасна атака на домакините с нарушение срещу Морган Роджърс.

Бирмимгамци пропуснаха да се изравнят с втория Манчестър Сити и изостават на две точки от “гражданите” и на седем от лидера Арсенал. Лийдс има само една загуба в последните си осем мача във всички турнири и се намира седем точки над зоната на изпадащите.

Йоркшърци изиграха много силно първо полувреме и създадоха няколко възможности. След половин час игра Щах изненада Емилиано Мартинес с прекрасен удар от пряк свободен удар. Астън Вила се събуди малко преди почивката и в самия край на първата част можеха да изравнят, но блестящо спасяване на Карл Дарлоу спря Амаду Онана. След почивката тимът на Унай Емери имаше предимство, въпреки че не създаде много чисти положения. Все пак Ейбрахам успя да изравни малко преди края с първия си гол във Висшата лига след завръщането си в Астън Вила.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Байерн се отпусна в края и потрепери, но все пак увеличи преднината си преди “Дер Класикер”

Байерн се отпусна в края и потрепери, но все пак увеличи преднината си преди “Дер Класикер”

  • 21 фев 2026 | 18:31
  • 5786
  • 5
Комо удължи черната серия на Ювентус и се залепи за него в борбата за място в ШЛ

Комо удължи черната серия на Ювентус и се залепи за него в борбата за място в ШЛ

  • 21 фев 2026 | 18:00
  • 9063
  • 16
Ханзи Флик: В Барселона се нуждаем от лидери

Ханзи Флик: В Барселона се нуждаем от лидери

  • 21 фев 2026 | 15:29
  • 1330
  • 7
Каляри се радва на развитието на български талант

Каляри се радва на развитието на български талант

  • 21 фев 2026 | 15:17
  • 2965
  • 1
Рашфорд и Педри са готови да играят за Барселона този уикенд

Рашфорд и Педри са готови да играят за Барселона този уикенд

  • 21 фев 2026 | 15:03
  • 849
  • 3
Спортният министър на Италия не разбира отказа на футболната федерация спрямо Ювентус

Спортният министър на Италия не разбира отказа на футболната федерация спрямо Ювентус

  • 21 фев 2026 | 14:52
  • 1096
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

  • 21 фев 2026 | 19:26
  • 64319
  • 350
Янев за свой играч: Той е нешлифован диамант и изпълненията му могат да оставят хората без дъх

Янев за свой играч: Той е нешлифован диамант и изпълненията му могат да оставят хората без дъх

  • 21 фев 2026 | 19:58
  • 1881
  • 2
Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

  • 21 фев 2026 | 16:23
  • 39948
  • 55
Осасуна 1:0 Реал Мадрид, гол от дузпа

Осасуна 1:0 Реал Мадрид, гол от дузпа

  • 21 фев 2026 | 19:30
  • 2580
  • 33
Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

  • 21 фев 2026 | 15:52
  • 42280
  • 83
Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

  • 21 фев 2026 | 17:26
  • 6638
  • 9