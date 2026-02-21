Груев и Лийдс изпуснаха победата срещу Астън Вила

Лийдс изигра отличен мач и завърши 1:1 при гостуването на Астън Вила. Йоркшърци водеха почти до края, но резервата Тами Ейбрахам изравни в 88-ата минута. Антон Щах даде преднина на тима на Даниел Фарке след великолепно изпълнение на фал в 31-ата минута. Илия Груев отново бе титуляр за Лийдс и остана на терена до края на двубоя. Той можеше да се разпише през първата част, но негов удар мина близо до вратата. В края на срещата той получи жълт картон, след като спря опасна атака на домакините с нарушение срещу Морган Роджърс.

Бирмимгамци пропуснаха да се изравнят с втория Манчестър Сити и изостават на две точки от “гражданите” и на седем от лидера Арсенал. Лийдс има само една загуба в последните си осем мача във всички турнири и се намира седем точки над зоната на изпадащите.

Tammy Abraham scores a late equaliser to make it a draw between Aston Villa and Leeds 🤝 pic.twitter.com/Xq6Z9nEn3h — Footy BantzLad (@FootyBantzl) February 21, 2026

Йоркшърци изиграха много силно първо полувреме и създадоха няколко възможности. След половин час игра Щах изненада Емилиано Мартинес с прекрасен удар от пряк свободен удар. Астън Вила се събуди малко преди почивката и в самия край на първата част можеха да изравнят, но блестящо спасяване на Карл Дарлоу спря Амаду Онана. След почивката тимът на Унай Емери имаше предимство, въпреки че не създаде много чисти положения. Все пак Ейбрахам успя да изравни малко преди края с първия си гол във Висшата лига след завръщането си в Астън Вила.

Снимки: Imago