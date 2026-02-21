Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Резерва изстреля ЦСКА в Топ 3 срещу Славия с фамозен гол - на живо с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Весела Лечева: Това беше една от най-успешните зимни Олимпиади

Весела Лечева: Това беше една от най-успешните зимни Олимпиади

  • 21 фев 2026 | 18:31
  • 331
  • 0

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева определи представянето на родните спортисти на Олимпиадата в Милано-Кортина като едно от най-успешните на в историята на зимни Игри.

Националите от страната спечелиха два бронзови медала чрез Тервел Замфиров в алпийския сноуборд и Лора Христова в биатлона, като единствено в Солт Лейк Сити 2002 България има повече спечелени отличия - три.

"Това беше една от най-успешните ни зимни Олимпиади. Нашите състезатели ни накараха да се гордеем с техните постижения. Достойно представяне, голяма битка дадоха всички от тях. Направиха ни съпричастни с най-красивите емоции и моменти на сълзи от радост, сълзи от разочарование. Но няма как да не кажем, че България се представи на наистина много високо ниво. Самият факт, че нашите състезатели бяха конкурентни на спортисти от държави като Германия, Франция, Швеция, които са сред най-силните в зимните спортове, ни кара да се чувстваме едни от най-добрите и от най-успешните на тези Олимпийски игри", каза Лечева.

Тя днес изгледа последното българско участие на Игрите в масовия старт на 12.5 километра в биатлона при жените, в който Лора Христова беше в позиция за нов медал до последната стрелба, но два пропуска в нея я лишиха от шанса да се бори за място на подиума.

Лора Христова ще бъде знаменосец на България на закриването на Олимпиадата
Лора Христова ще бъде знаменосец на България на закриването на Олимпиадата

"Много силно състезание днес. Много добра дадоха и двете ни състезателки. Видяхме перфектно бягане. Последната стрелба, която беше най-важната, ни отдели от медалите. Малко повече тактика, но аз съм сигурна, че Лора в следващите състезания ще ни радва много. Тя има пред себе си прекрасно бъдеще, огромен потенциал. Пожелавам й успех. Искам да пожелая успех и на Милена. Точно в този момент тя се нуждае от нашата подкрепа, защото тя е един изключителен състезател и ние сме длъжни, без значение от позицията, която заемаме, да им дадем тази подкрепа. Те са състезатели , които имат перспектива, бъдеще и трябва да им дадем техния шанс да се извяват в следващите състезания", каза още Лечева.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

  • 21 фев 2026 | 15:52
  • 42221
  • 83
Емили Ароп и Тибо Аселме спечелиха титлата в смесените двойки от турнира по ски алпинизъм

Емили Ароп и Тибо Аселме спечелиха титлата в смесените двойки от турнира по ски алпинизъм

  • 21 фев 2026 | 15:36
  • 672
  • 1
Катарина Хених Доцлер: Не съм фенка на въвеждането на 50 км при жените

Катарина Хених Доцлер: Не съм фенка на въвеждането на 50 км при жените

  • 21 фев 2026 | 15:10
  • 822
  • 2
Българите в Милано - Кортина днес: Лора Христова беше близо до втори медал

Българите в Милано - Кортина днес: Лора Христова беше близо до втори медал

  • 21 фев 2026 | 16:24
  • 17218
  • 4
Ден 15 в Милано - Кортина 2026: Клаебо продължава да пише история

Ден 15 в Милано - Кортина 2026: Клаебо продължава да пише история

  • 21 фев 2026 | 18:12
  • 12535
  • 4
Двоен триумф за домакините в мъжкия ски крос в Милано - Кортина 2026

Двоен триумф за домакините в мъжкия ски крос в Милано - Кортина 2026

  • 21 фев 2026 | 14:54
  • 557
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

  • 21 фев 2026 | 19:26
  • 63920
  • 350
Янев за свой играч: Той е нешлифован диамант и изпълненията му могат да оставят хората без дъх

Янев за свой играч: Той е нешлифован диамант и изпълненията му могат да оставят хората без дъх

  • 21 фев 2026 | 19:58
  • 1549
  • 0
Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

  • 21 фев 2026 | 16:23
  • 39782
  • 55
Осасуна 0:0 Реал Мадрид, дузпа за домакините

Осасуна 0:0 Реал Мадрид, дузпа за домакините

  • 21 фев 2026 | 19:30
  • 2491
  • 33
Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

  • 21 фев 2026 | 15:52
  • 42221
  • 83
Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

  • 21 фев 2026 | 17:26
  • 6589
  • 9