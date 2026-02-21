Лора Христова ще бъде знаменосец на България на закриването на Олимпиадата

Биатлонистката Лора Христова ще бъде българският знаменосец по време на утрешната церемония по закриването на Зимните олимпийски игри в Милано – Кортина, която ще се проведе във Верона.

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

Христова спечели един от двата български медала на Игрите в Италия, след като се окичи с бронза в индивидуалния старт на 15 километра в началото на миналата седмица. Впоследствие тя завърши 11-та в спринта, седма в преследването, а по-рано днес се класира 14-та в масовия старт, в който имаше реален шанс за втори медал.

Церемонията по закриването на 25-тите Зимни олимпийски игри ще се проведе в античната „Арена ди Верона“. Тя ще започне утре в 21:30 часа българско време.

