Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гонитба за топ 3 срещу търсене на стабилност в столичното дерби между ЦСКА и Славия – на живо със съставите
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Иван Ценов пред Sportal.bg: Голям празник за децата

Иван Ценов пред Sportal.bg: Голям празник за децата

  • 21 фев 2026 | 16:23
  • 105
  • 0

Председателят на Асоциацията на българските спортни федерации Иван Ценов сподели мнението си за детския баскетболен турнир Volkswagen Cup, провел се днес в "Арена София".

"Предполагам, че това е преди всичко един голям празник за децата, защото се срещат с връстниците си, виждат докъде са стигнали в обучението си, радват се. Предполагам, че повече остават радостта и споменът от едно такова събитие, което ще ги запали за цял живот за играта.

Спортът е нещо, което дава страшно много на децата, той е социален феномен, който дава на подрастващите нещо, което нито училището, нито родителите могат да дадат. Това е работа в екип, дисциплина, чувство за отговорност. Ако тези неща се заложат в психиката на едно дете, това остава за цял живот", сподели пред Sportal.bg Ценов.

Цялото интервю с Иван Ценов можете да изгледате във видеото по-долу.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Ден 3 от efbet Купа на България: Секси подкрепа за Рилецо в полуфинал №1

Ден 3 от efbet Купа на България: Секси подкрепа за Рилецо в полуфинал №1

  • 21 фев 2026 | 16:37
  • 883
  • 0
Второто издание на Volkswagen Cup събра 8 отбора и близо 1000 души в баскетболната зала

Второто издание на Volkswagen Cup събра 8 отбора и близо 1000 души в баскетболната зала

  • 21 фев 2026 | 15:16
  • 778
  • 0
Шампионите се откъснаха напред в "Арена Ботевград"

Шампионите се откъснаха напред в "Арена Ботевград"

  • 21 фев 2026 | 16:19
  • 1021
  • 1
Малък фен с изненада за Черно море в Ботевград

Малък фен с изненада за Черно море в Ботевград

  • 21 фев 2026 | 13:06
  • 968
  • 0
Денвър Нъгетс вкара 157 точки при победата си над Портланд и счупи рекорд

Денвър Нъгетс вкара 157 точки при победата си над Портланд и счупи рекорд

  • 21 фев 2026 | 10:02
  • 1213
  • 0
Скандал в Сърбия! Съдиите напуснаха терена в последната четвърт на мач на Партизан

Скандал в Сърбия! Съдиите напуснаха терена в последната четвърт на мач на Партизан

  • 20 фев 2026 | 23:49
  • 3069
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и Славия, промени при "червените"

11-те на ЦСКА и Славия, промени при "червените"

  • 21 фев 2026 | 16:27
  • 3319
  • 3
Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

  • 21 фев 2026 | 16:23
  • 5821
  • 3
Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

  • 21 фев 2026 | 15:52
  • 25820
  • 61
ЦСКА 1948 - Левски пропада, още един мач от efbet Лига под сериозен въпрос

ЦСКА 1948 - Левски пропада, още един мач от efbet Лига под сериозен въпрос

  • 21 фев 2026 | 13:55
  • 43044
  • 89
Локомотив (Пд) 1:1 Спартак (Вн), червен картон за гостите

Локомотив (Пд) 1:1 Спартак (Вн), червен картон за гостите

  • 21 фев 2026 | 16:38
  • 11018
  • 12
Втора лига на живо: Локо (ГО) върна един гол

Втора лига на живо: Локо (ГО) върна един гол

  • 21 фев 2026 | 16:35
  • 10483
  • 4