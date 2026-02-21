Иван Ценов пред Sportal.bg: Голям празник за децата

Председателят на Асоциацията на българските спортни федерации Иван Ценов сподели мнението си за детския баскетболен турнир Volkswagen Cup, провел се днес в "Арена София".

"Предполагам, че това е преди всичко един голям празник за децата, защото се срещат с връстниците си, виждат докъде са стигнали в обучението си, радват се. Предполагам, че повече остават радостта и споменът от едно такова събитие, което ще ги запали за цял живот за играта.

Спортът е нещо, което дава страшно много на децата, той е социален феномен, който дава на подрастващите нещо, което нито училището, нито родителите могат да дадат. Това е работа в екип, дисциплина, чувство за отговорност. Ако тези неща се заложат в психиката на едно дете, това остава за цял живот", сподели пред Sportal.bg Ценов.

Цялото интервю с Иван Ценов можете да изгледате във видеото по-долу.